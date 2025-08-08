Megan Fox'a Benzerliğiyle Servet Kazanan Instagram Fenomeni Cláudia Alende Şimdi Ne Yapıyor?

Hollywood’un en çarpıcı güzellerinden biri olan Megan Fox, hem oyunculuğu hem de kusursuz fiziğiyle yıllardır milyonların hayranlığını topluyor. Peki ya ona tıpatıp benzeyen bir kadın olduğunu biliyor muydunuz? Brezilyalı fenomen Claudia Alende, yıllardır “Megan Fox’un ikizi” olarak anılıyor. Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla ününe ün katan Alende, bugün milyonlarca takipçiye sahip.

Gelin, bu benzerlikten doğan şöhretin onu şimdi nerelere taşıdığına birlikte bakalım.