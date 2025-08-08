Megan Fox'a Benzerliğiyle Servet Kazanan Instagram Fenomeni Cláudia Alende Şimdi Ne Yapıyor?
Hollywood’un en çarpıcı güzellerinden biri olan Megan Fox, hem oyunculuğu hem de kusursuz fiziğiyle yıllardır milyonların hayranlığını topluyor. Peki ya ona tıpatıp benzeyen bir kadın olduğunu biliyor muydunuz? Brezilyalı fenomen Claudia Alende, yıllardır “Megan Fox’un ikizi” olarak anılıyor. Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla ününe ün katan Alende, bugün milyonlarca takipçiye sahip.
Gelin, bu benzerlikten doğan şöhretin onu şimdi nerelere taşıdığına birlikte bakalım.
Hollywood denince akla gelen ilk yıldızlardan biri kuşkusuz Megan Fox.
Takip edenler bilir ilk evliliğini evliliğini 2010'da Brian Austin Green ile yapmıştı. Çiftin üç çocuğu bulunuyor.
İşte bu güzelliğe tıpatıp benzeyen bir başka isim daha var: Claudia Alende.
2015’te Instagram’da 3 milyona yaklaşan takipçi sayısı, bugün 8,5 milyona ulaşmış durumda.
Geçmişte 12 yaşından beri birlikte olduğu nişanlısıyla yollarını ayırdığı konuşulan Alende, şimdilerde sosyal medya influencer’lığına odaklanmış durumda.
Peki sizce benziyor mu?
