onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Megan Fox'a Benzerliğiyle Servet Kazanan Instagram Fenomeni Cláudia Alende Şimdi Ne Yapıyor?

Megan Fox'a Benzerliğiyle Servet Kazanan Instagram Fenomeni Cláudia Alende Şimdi Ne Yapıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.08.2025 - 11:29

Hollywood’un en çarpıcı güzellerinden biri olan Megan Fox, hem oyunculuğu hem de kusursuz fiziğiyle yıllardır milyonların hayranlığını topluyor. Peki ya ona tıpatıp benzeyen bir kadın olduğunu biliyor muydunuz? Brezilyalı fenomen Claudia Alende, yıllardır “Megan Fox’un ikizi” olarak anılıyor. Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla ününe ün katan Alende, bugün milyonlarca takipçiye sahip. 

Gelin, bu benzerlikten doğan şöhretin onu şimdi nerelere taşıdığına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollywood denince akla gelen ilk yıldızlardan biri kuşkusuz Megan Fox.

Hollywood denince akla gelen ilk yıldızlardan biri kuşkusuz Megan Fox.

Transformers serisiyle dünya çapında tanınan, güzelliği ve etkileyici bakışlarıyla milyonların kalbini çalan Fox, kariyeri boyunca sadece beyaz perdede değil, modellik dünyasında da adından söz ettirdi.

 “Teenage Mutant Ninja Turtles” gibi yapımlarda da boy gösteren güzel oyuncu, hem başarılı projeleri hem de özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmedi.

Takip edenler bilir ilk evliliğini evliliğini 2010'da Brian Austin Green ile yapmıştı. Çiftin üç çocuğu bulunuyor.

Takip edenler bilir ilk evliliğini evliliğini 2010'da Brian Austin Green ile yapmıştı. Çiftin üç çocuğu bulunuyor.

Daha sonra ünlü rapçi Machine Gun Kelly ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisiyle gündeme geldi. Son olarak geçtiğimiz aylarda dördüncü çocuğunu da kucağına aldı. 39 yaşına gelen ünlü oyuncu halen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor desek abartmış olmayız. Fox, güzellik konusunda da hala Hollywood’un en çok konuşulan isimlerinden biri.

İşte bu güzelliğe tıpatıp benzeyen bir başka isim daha var: Claudia Alende.

İşte bu güzelliğe tıpatıp benzeyen bir başka isim daha var: Claudia Alende.

1995 doğumlu Brezilyalı fenomen, 2014’te Miss Bum Bum yarışmasında “Brezilya’nın en güzel kalçalı kadını” unvanını kazanamasa da ikinci olarak büyük ses getirdi. Yarışmanın ardından sosyal medyada “Brezilya’nın Megan Fox’u” olarak anılmaya başladı ve bu benzerlik sayesinde hızla popülerlik kazandı.

2015’te Instagram’da 3 milyona yaklaşan takipçi sayısı, bugün 8,5 milyona ulaşmış durumda.

2015’te Instagram’da 3 milyona yaklaşan takipçi sayısı, bugün 8,5 milyona ulaşmış durumda.

O dönemde iç çamaşırı modelliği ve reklam anlaşmalarıyla ciddi kazançlar elde eden Alende, zamanla daha az cesur poz paylaşmaya başlasa da hala bu benzerliğini markalaştırmayı başarıyor.

Geçmişte 12 yaşından beri birlikte olduğu nişanlısıyla yollarını ayırdığı konuşulan Alende, şimdilerde sosyal medya influencer’lığına odaklanmış durumda.

Geçmişte 12 yaşından beri birlikte olduğu nişanlısıyla yollarını ayırdığı konuşulan Alende, şimdilerde sosyal medya influencer’lığına odaklanmış durumda.

Ünlü fenomen, Megan Fox’a olan benzerliğini avantaja çevirerek hala dünya çapında tanınan bir isim olmayı sürdürüyor. Görünen o ki, “Megan Fox’un ikizi” unvanı ona daha uzun yıllar kazandırmaya devam edecek.

Instagram'ına bakmak isteyenler için adresini şöyle bırakıyoruz: instagram.com/claudiaalende

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki sizce benziyor mu?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın