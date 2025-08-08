Hayranlarına Müthiş Sürpriz: Sıla, Vaveyla Albümündeki Efsane Şarkısı Leyla'ya 12 Yıl Sonra El Attı!
Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden ve sahnelerin vazgeçilmez seslerinden Sıla, müzik kariyerine unutulmaz şarkılar sığdırmaya devam ediyor. 2012 yılında yayımladığı Vaveyla albümünde yer alan en sevilen parçalarından Leyla'yı, yıllar sonra bambaşka bir düzenlemeyle hayranlarıyla buluşturdu. Sıla, şarkının yeni ruhuna uygun bohem ve modern bir tarzla kamera karşısına geçerek dikkat çekici bir klip de çekti.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Türk pop müziğinin duygulara dokunan kalemi Sıla Gençoğlu, yıllardır hem söz yazarlığı hem de yorumculuğuyla müzik dünyasında adından söz ettiriyor.
Sözleri Sıla’ya, bestesi ise müzikteki yakın yol arkadaşı Efe Bahadır’a ait olan Leyla, bu kez Burak Erkul’un düzenlemesiyle adeta yeniden doğdu.
Sıla, sadece şarkıyı yenilemekle kalmayıp, yeni düzenlemeye uygun bir klip de çekti.
Klibi buradan izleyebilirsiniz:
