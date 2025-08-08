onedio
Hayranlarına Müthiş Sürpriz: Sıla, Vaveyla Albümündeki Efsane Şarkısı Leyla'ya 12 Yıl Sonra El Attı!

Hayranlarına Müthiş Sürpriz: Sıla, Vaveyla Albümündeki Efsane Şarkısı Leyla'ya 12 Yıl Sonra El Attı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.08.2025 - 10:15

Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden ve sahnelerin vazgeçilmez seslerinden Sıla, müzik kariyerine unutulmaz şarkılar sığdırmaya devam ediyor. 2012 yılında yayımladığı Vaveyla albümünde yer alan en sevilen parçalarından Leyla'yı, yıllar sonra bambaşka bir düzenlemeyle hayranlarıyla buluşturdu. Sıla, şarkının yeni ruhuna uygun bohem ve modern bir tarzla kamera karşısına geçerek dikkat çekici bir klip de çekti. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Türk pop müziğinin duygulara dokunan kalemi Sıla Gençoğlu, yıllardır hem söz yazarlığı hem de yorumculuğuyla müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

Türk pop müziğinin duygulara dokunan kalemi Sıla Gençoğlu, yıllardır hem söz yazarlığı hem de yorumculuğuyla müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

"Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa" ve "Yan Benimle" gibi birçok hit parçaya imza atan sanatçı, şimdi de hayranlarının karşısına nostaljik ama yepyeni bir sürprizle çıktı. 2012 tarihli "Vaveyla" albümünde yer alan ve dinleyicilerin kalbinde ayrı bir yere sahip olan "Leyla" şarkısına yeni bir soluk getirdi.

Sözleri Sıla'ya, bestesi ise müzikteki yakın yol arkadaşı Efe Bahadır'a ait olan Leyla, bu kez Burak Erkul'un düzenlemesiyle adeta yeniden doğdu.

Sözleri Sıla’ya, bestesi ise müzikteki yakın yol arkadaşı Efe Bahadır’a ait olan Leyla, bu kez Burak Erkul’un düzenlemesiyle adeta yeniden doğdu.

Eski versiyonunun duygusal yoğunluğunu koruyan ancak daha modern bir dokunuşla taze bir ruh kazanan şarkı, hem eski dinleyicilerden hem de yeni nesilden tam not alacak.

Sıla, sadece şarkıyı yenilemekle kalmayıp, yeni düzenlemeye uygun bir klip de çekti.

Sıla, sadece şarkıyı yenilemekle kalmayıp, yeni düzenlemeye uygun bir klip de çekti.

Leyla'nın yeni versiyonu 8 Ağustos itibarıyla tüm dijital platformlarda yayına girdi. Görünen o ki, bu yazın en çok dinlenen şarkılarından biri olmaya aday.

Klibi buradan izleyebilirsiniz:

