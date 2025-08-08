Hayranlarına Müthiş Sürpriz: Sıla, Vaveyla Albümündeki Efsane Şarkısı Leyla'ya 12 Yıl Sonra El Attı!

“Sevişmeden Uyumayalım”, “Acısa da Öldürmez”, “Kafa” ve “Yan Benimle” gibi birçok hit parçaya imza atan sanatçı, şimdi de hayranlarının karşısına nostaljik ama yepyeni bir sürprizle çıktı. 2012 tarihli “Vaveyla” albümünde yer alan ve dinleyicilerin kalbinde ayrı bir yere sahip olan “Leyla” şarkısına yeni bir soluk getirdi.