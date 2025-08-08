onedio
İsmail Hacıoğlu'nun Setine Denk Gelen Genç, Araba Sahnelerinin Aslında Nasıl Çekildiğini Öğrenince Yıkıldı

Gülistan Başköy
08.08.2025 - 13:16

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun setine denk gelen bir genç, dizi sahnesinin perde arkasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Araba sahnesinin aslında nasıl çekildiğini görünce “dolandırıldık” notuyla sosyal medyada paylaştı. 😂

Buyrun birlikte bakalım. 👇

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada bir kullanıcı, ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun araba sahnelerinin çekildiği sete denk gelince olanlar oldu.

Normalde izleyicinin “gerçek” sandığı araba sahnelerinin aslında nasıl çekildiğini gören genç, şaşkınlığını gizleyemedi.

Görüntülerde, İsmail Hacıoğlu’nun içinde oturduğu araba, hareket ediyormuş gibi görünse de aslında onu taşıyan başka büyük bir araçla ilerliyor. O anları telefonuna kaydeden genç, sosyal medya hesabında “Dolandırıldık” notuyla paylaşınca video kısa sürede viral oldu.

Gülistan Başköy
