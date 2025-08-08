İsmail Hacıoğlu'nun Setine Denk Gelen Genç, Araba Sahnelerinin Aslında Nasıl Çekildiğini Öğrenince Yıkıldı
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun setine denk gelen bir genç, dizi sahnesinin perde arkasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Araba sahnesinin aslında nasıl çekildiğini görünce “dolandırıldık” notuyla sosyal medyada paylaştı. 😂
Buyrun birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada bir kullanıcı, ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun araba sahnelerinin çekildiği sete denk gelince olanlar oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın