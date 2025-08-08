Amerikalı Ünlü Şovmen Conan O’Brian, Duyduğu Türkçe Küfür Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı

Ünlü talk show sunucusu Conan O’Brien, popüler podcast’i Conan O’Brien Needs a Friend’de bu kez bambaşka bir gündemle sosyal medyada viral oldu. Programın eğlenceli anlarında, ekip arkadaşı Sona Movsesian, Conan’a Türkçe bazı kelimeler öğretti. Ancak iş küfürlere gelince olanlar oldu! Sona’nın “Babanın canına s******” gibi iddialı bir cümleyi öğretmesi, Conan’ı hem şaşırttı hem kahkahaya boğdu. Duydukları karşısında adeta küçük dilini yutan ünlü sunucu, tepkisiyle sosyal medyayı salladı. O anlar kısa sürede binlerce paylaşım aldı.