article/comments
Amerikalı Ünlü Şovmen Conan O’Brian, Duyduğu Türkçe Küfür Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı

Amerikalı Ünlü Şovmen Conan O'Brian, Duyduğu Türkçe Küfür Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.08.2025 - 09:06

Ünlü talk show sunucusu Conan O’Brien, popüler podcast’i Conan O’Brien Needs a Friend’de bu kez bambaşka bir gündemle sosyal medyada viral oldu. Programın eğlenceli anlarında, ekip arkadaşı Sona Movsesian, Conan’a Türkçe bazı kelimeler öğretti. Ancak iş küfürlere gelince olanlar oldu! Sona’nın “Babanın canına s******” gibi iddialı bir cümleyi öğretmesi, Conan’ı hem şaşırttı hem kahkahaya boğdu. Duydukları karşısında adeta küçük dilini yutan ünlü sunucu, tepkisiyle sosyal medyayı salladı. O anlar kısa sürede binlerce paylaşım aldı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Amerikalı ünlü şovmen Conan O’Brien, Conan O’Brien Needs a Friend podcast’inin bir bölümünde Türkçe kelimeler kullanınca hemen ülkemizin radarına girdi.

Amerikalı ünlü şovmen Conan O'Brien, Conan O'Brien Needs a Friend podcast'inin bir bölümünde Türkçe kelimeler kullanınca hemen ülkemizin radarına girdi.

Program arkadaşı Sona Movsesian, Conan’a Türkçe bazı ifadeler öğretti. Conan’ın şaşkın bakışları ve 'Bunlar babamın sinirlendiğinde söylediği şeyler. O Türkmüş' sözleri hem programdakileri hem izleyenleri güldürdü. Sosyal medya ise bu eğlenceli dakikaları konuşmadan edemedi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
