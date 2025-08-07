onedio
İçerik Üreticisi Elif Uluğ, Evli Bir Erkeğin Kendisine Para Teklif Ettiğini İtiraf Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.08.2025 - 17:07

Sosyal medyada eğlenceli içerikler üreten Elif Uluğ, bir etkinlikte Magazin Burada muhabirlerinin sorularını yanıtladı. 'Bugüne kadar aldığın en ilginç mesaj neydi?' sorusuna 'Biri para teklif etti durup dururken bana. Ne istiyorsun karşılığında diye sordum. Karısıyla fotoğrafını da attı.' yanıtını verdi. 

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kimileri de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protestolarında gözaltına alınmasıyla tanıdı. O donem Şişli'de bir AVM önünde bir araya gelen öğrenciler arasındaydı kendisi. İfadesi alındıktan sonra evli hapsi şartı ile serbest bırakılmıştı. Tahliyesini de sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik.

Uluğ, bu kez muhabirlere yaptığı bir itirafla gündeme geldi.

Bir etkinlikte Magazin Burada muhabirlerinin 'Bugüne kadar aldığın en ilginç mesaj neydi sorusuna 'Biri para teklif etti bana. durup dururken ama. Dedim ki ne istiyorsun karşılığında. Motivasyonunu merak ettim. 'dedi. Muhabirin 'Ahlaksız teklif mi?' sorusuna 'Hayır karısıyla fotoğrafını falan attı.' dedi. Daha sonra anlattıklarına pişman olup kahkahayla 'Anne öyle bir kadın değilim.' diye annesine seslendi.

Magazin Editörü
