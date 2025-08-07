İçerik Üreticisi Elif Uluğ, Evli Bir Erkeğin Kendisine Para Teklif Ettiğini İtiraf Etti

Sosyal medyada eğlenceli içerikler üreten Elif Uluğ, bir etkinlikte Magazin Burada muhabirlerinin sorularını yanıtladı. 'Bugüne kadar aldığın en ilginç mesaj neydi?' sorusuna 'Biri para teklif etti durup dururken bana. Ne istiyorsun karşılığında diye sordum. Karısıyla fotoğrafını da attı.' yanıtını verdi.
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisi Elif Uğur'u sosyal medyada eğlenceli videolarıyla tanıdı birçoğumuz.
Uluğ, bu kez muhabirlere yaptığı bir itirafla gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın