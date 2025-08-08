Bitmek Bilmeyen Temmuzun Ardından Su Gibi Geçen Ağustos Ayına İki Çift Lafı Olanlar
Hiç şüphesiz en garip yaz mevsimini yaşadık. Bir yandan daha önce görülmemiş sıcaklar bir yandan kaplumbağa hızıyla geçen Temmuz 2025... Ama Ağustos öyle mi? Temmuz ayının yavaşlığının yanında Ağustos ayının ilk haftası su gibi, göz açıp kapayıncaya kadar hızlı geçti. X'te ise elbet bitmek bilmeyen Temmuz ayının ardından su gibi geçen Ağustosun ilk haftasına kullanıcıların iki çift lafı vardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangi ara 8 Ağustos'a geldik? Hiç anlamadık valla...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temmuz hiç bitmeyecek sandık...
Ülkece sonunda bir konuda birleştik❤️
Zamanı dünyayı yöneten 5 aileden biri ayarlamıyor muydu ya?
Geçmişe takılı kalmak...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bit artık 2025, mucizelerle gel 2026😭
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın