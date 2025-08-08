Bitmek Bilmeyen Temmuzun Ardından Su Gibi Geçen Ağustos Ayına İki Çift Lafı Olanlar

Hiç şüphesiz en garip yaz mevsimini yaşadık. Bir yandan daha önce görülmemiş sıcaklar bir yandan kaplumbağa hızıyla geçen Temmuz 2025... Ama Ağustos öyle mi? Temmuz ayının yavaşlığının yanında Ağustos ayının ilk haftası su gibi, göz açıp kapayıncaya kadar hızlı geçti. X'te ise elbet bitmek bilmeyen Temmuz ayının ardından su gibi geçen Ağustosun ilk haftasına kullanıcıların iki çift lafı vardı!