onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Bitmek Bilmeyen Temmuzun Ardından Su Gibi Geçen Ağustos Ayına İki Çift Lafı Olanlar

Bitmek Bilmeyen Temmuzun Ardından Su Gibi Geçen Ağustos Ayına İki Çift Lafı Olanlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.08.2025 - 22:43

Hiç şüphesiz en garip yaz mevsimini yaşadık. Bir yandan daha önce görülmemiş sıcaklar bir yandan kaplumbağa hızıyla geçen Temmuz 2025... Ama Ağustos öyle mi? Temmuz ayının yavaşlığının yanında Ağustos ayının ilk haftası su gibi, göz açıp kapayıncaya kadar hızlı geçti. X'te ise elbet bitmek bilmeyen Temmuz ayının ardından su gibi geçen Ağustosun ilk haftasına kullanıcıların iki çift lafı vardı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hangi ara 8 Ağustos'a geldik? Hiç anlamadık valla...

Hangi ara 8 Ağustos'a geldik? Hiç anlamadık valla...
twitter.com

X'te '@erymngk' isimli kullanıcı 'Ağustos'un ilk haftası 5 saniyede falan bitti' tweetiyle goygoycuları coşturdu. Temmuz ayı her ne kadar yavaş geçse de Ağustos ayının ilk haftasının hızlı geçmesine X kullanıcıları yorumlarını sıraladı.

Temmuz hiç bitmeyecek sandık...

Temmuz hiç bitmeyecek sandık...
twitter.com

Ülkece sonunda bir konuda birleştik❤️

Ülkece sonunda bir konuda birleştik❤️
twitter.com

Zamanı dünyayı yöneten 5 aileden biri ayarlamıyor muydu ya?

Zamanı dünyayı yöneten 5 aileden biri ayarlamıyor muydu ya?
twitter.com

Geçmişe takılı kalmak...

Geçmişe takılı kalmak...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bit artık 2025, mucizelerle gel 2026😭

Bit artık 2025, mucizelerle gel 2026😭
twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın