Kars Belediyesi’ne Ait Barınakta Köpeklere İşkence: Belediye Başkanı Ötüken Şenger’den Açıklama Geldi

Kars
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.08.2025 - 17:17

Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağındaki görüntüler tepki çekti. Görüntülerde barınak çalışanlarının köpeklere işkence yaptığı yer alıyordu. MHP’li Kars Belediyesi Başkanı Ötüken Şenger ise sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını ve en ağır ceza yaptırımının uygulanacağını açıkladı.

Sokak hayvanları ilgili TBMM’den geçen ve hayvanseverlerin “Katliam yasası” diye adlandırdığı yasa sonrasında barınaklardan kötü görüntüler gelmeye devam ediyor.

DİKKAT! HASSAS GÖRÜNTÜ 👇

Kars Belediye Başkanı Ötüken Şenger tepki çeken görüntüler sonrasında açıklamada bulundu.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
