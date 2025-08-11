Yorgun Mermi 5 Yaşındaki Çocuğun Hayatını Kararttı: Gazeteci Emrullah Erdinç İsyan Etti
Osmaniye’de yaşayan 5 yaşındaki Muhammet Hasan Çakıcıoğlu’nun bahçede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etti. Ameliyat edilemez halen Çakıcıoğlu’nun yaşadıklarını gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından anlattı. Erdinç, yorgun merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin serbest bırakıldığını yazarak “Adalet nerede?” sözleriyle isyan etti.
5 yaşındaki Muhammet Hasan Çakıcıoğlu'nun başına yorgun mermi isabet etti.
Gazeteci Emrullah Erdinç, yaşananlara isyan ederek şunları anlattı:
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
