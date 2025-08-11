onedio
Yorgun Mermi 5 Yaşındaki Çocuğun Hayatını Kararttı: Gazeteci Emrullah Erdinç İsyan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.08.2025 - 17:11

Osmaniye’de yaşayan 5 yaşındaki Muhammet Hasan Çakıcıoğlu’nun bahçede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etti. Ameliyat edilemez halen Çakıcıoğlu’nun yaşadıklarını gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından anlattı. Erdinç, yorgun merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin serbest bırakıldığını yazarak “Adalet nerede?” sözleriyle isyan etti.

5 yaşındaki Muhammet Hasan Çakıcıoğlu'nun başına yorgun mermi isabet etti.

Osmaniye’de yaşayan 5 yaşındaki Muhammet’in hayatını yorgun mermi kararttı. Bahçede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet eden Muhammet, ameliyat edilemez hale geldi. Mermiyle yaşama mücadelesi veren küçük Muhammet hareket ettiğinde fenalaşıyor. 

Muhammet’in başına isabet eden merminin çıktığı silahı ateşleyen kişi ise serbest bırakıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, yaşananlara isyan ederek şunları anlattı:

'5 Yaşındaki Muhammet Hasan Çakıcıoğlu’nun Başındaki Mermi… Adalet Nerede?

Osmaniye’de yaşayan 5 yaşındaki Muhammet Hasan Çakıcıoğlu… Bahçede oturuyordu, annesi börek hazırlıyordu. Birkaç dakika içinde hayatı karardı.

Başına, adına “yorgun mermi” dedikleri ama aslında katil mermi isabet etti. Mermi öyle saplandı ki, ameliyat edilemez hale geldi. Şimdi o mermiyle yaşamaya çalışıyor… Hareket ettiğinde çoğu zaman burnu kanıyor, fenalaşıyor.

Polis, merminin 1 km ötedeki bir düğünden ateşlendiğini tespit etti. Fail yakalandı.

Kriminal rapor, silahı ateşleyen kişi ile Muhammet Hasan’a isabet eden mermi zamanının birebir uyuştuğunu ortaya koydu.

Ama sonuç? Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı!

Gerekçe? Mermi çıkarılamadığı için eşleştirme yapılamamış!

Bir maganda, keyfine ateş ediyor… Çocuğun hayatı kararıyor. Yargı ise “bilinçli yapmamışsın” diyerek kapıyı ardına kadar açıyor.

Peki bu ailelerin yaşadığı dram ne olacak? Muhammet Hasan’ın hayatı, hayalleri, çocukluğu ne olacak?

Bu kadar rahat serbest bırakılan magandaların sıktığı her kurşun, aslında adaletin göğsüne saplanıyor.

Hepinizin vicdanına bırakıyorum.'

