Yorgun Mermi 5 Yaşındaki Çocuğun Hayatını Kararttı: Gazeteci Emrullah Erdinç İsyan Etti

'5 Yaşındaki Muhammet Hasan Çakıcıoğlu’nun Başındaki Mermi… Adalet Nerede?

Osmaniye’de yaşayan 5 yaşındaki Muhammet Hasan Çakıcıoğlu… Bahçede oturuyordu, annesi börek hazırlıyordu. Birkaç dakika içinde hayatı karardı.

Başına, adına “yorgun mermi” dedikleri ama aslında katil mermi isabet etti. Mermi öyle saplandı ki, ameliyat edilemez hale geldi. Şimdi o mermiyle yaşamaya çalışıyor… Hareket ettiğinde çoğu zaman burnu kanıyor, fenalaşıyor.

Polis, merminin 1 km ötedeki bir düğünden ateşlendiğini tespit etti. Fail yakalandı.

Kriminal rapor, silahı ateşleyen kişi ile Muhammet Hasan’a isabet eden mermi zamanının birebir uyuştuğunu ortaya koydu.

Ama sonuç? Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı!

Gerekçe? Mermi çıkarılamadığı için eşleştirme yapılamamış!

Bir maganda, keyfine ateş ediyor… Çocuğun hayatı kararıyor. Yargı ise “bilinçli yapmamışsın” diyerek kapıyı ardına kadar açıyor.

Peki bu ailelerin yaşadığı dram ne olacak? Muhammet Hasan’ın hayatı, hayalleri, çocukluğu ne olacak?

Bu kadar rahat serbest bırakılan magandaların sıktığı her kurşun, aslında adaletin göğsüne saplanıyor.

Hepinizin vicdanına bırakıyorum.'