Depremde Hasar Gören Camiye Giden Kişi Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Gördes ilçesinde, Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen camiden düşen tuğla ve sıva parçaları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. mihrabının üzerindeki taç kısmının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Manisa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.
Kaynak: İHA-AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Camiden düşen tuğla parçaları nedeniyle 66 yaşındaki vatandaş yaşamını yitirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın