Depremde Hasar Gören Camiye Giden Kişi Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
11.08.2025 - 15:37

Manisa'nın Gördes ilçesinde, Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen camiden düşen tuğla ve sıva parçaları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. mihrabının üzerindeki taç kısmının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Manisa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Kaynak: İHA-AA

Camiden düşen tuğla parçaları nedeniyle 66 yaşındaki vatandaş yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazının ardından mihrabın üzerindeki tuğlalardan yapılmış taç düştü. Camideki 66 yaşındaki Mevlüt Altungeyik ve 67 yaşındaki İbrahim Kara yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altungeyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manisa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı:

İbrahim Kara'nın tedavisi sürüyor.

'Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazı sonrası, mihrabın üstündeki duvarda inceleme yapılırken Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara isimli vatandaşlarımız, üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastanede tedavisi devam etmekte olan Mevlüt Altungeyik maalesef bu sabah vefat etmiştir, kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.'

Öte yandan İHA'da yer alan habere göre caminin depremden etkilendiği ileri sürüldü.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
