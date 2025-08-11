Konut Fiyatları Depremle Nasıl Etkilendi? En Pahalı ve En Ucuz Kentler

Deprem değil, çürük binalar öldürüyor. Türkiye’de yaşanan her deprem felaketi güvenli konut önemini bir kez daha hatırlattı. Son olarak Balıkesir’de 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem zarar gören binalar, sarsıntıya henüz hazır olmadığımızı gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülke genelinde konut satışları haziran ayında yüzde 35.8 artış gösterdi ve 107 bin 723 olarak kayıtlara geçti.