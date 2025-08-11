Konut Fiyatları Depremle Nasıl Etkilendi? En Pahalı ve En Ucuz Kentler
Balıkesir’de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem, deprem gerçeğini hatırlattı. Güvenli kent ve güvenli konutun önemini bir kez daha hatırlatan deprem güvenli şehirleri yeniden gündeme getirdi. Peki en ucuz ve en pahalı kentler hangileri? Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl’ün haberine göre güncel fiyatlarla en ucuz ve en pahalı kentler.
Uzmanlar deprem ülkesi olan Türkiye’de güvenli konutların yapılması için yetkililere çağrıda bulunuyor.
Konut fiyatlarıyla en pahalı şehirler hangisi?
Konut fiyatlarıyla en ucuz şehirler hangisi?
Depremin etkilediği İstanbul ve Balıkesir en pahalı konut sıralamasında ilk sırada.
