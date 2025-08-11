onedio
Konut Fiyatları Depremle Nasıl Etkilendi? En Pahalı ve En Ucuz Kentler

Dilara Şimşek
11.08.2025 - 16:41

Balıkesir’de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem, deprem gerçeğini hatırlattı. Güvenli kent ve güvenli konutun önemini bir kez daha hatırlatan deprem güvenli şehirleri yeniden gündeme getirdi. Peki en ucuz ve en pahalı kentler hangileri? Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl’ün haberine göre güncel fiyatlarla en ucuz ve en pahalı kentler. 

Uzmanlar deprem ülkesi olan Türkiye’de güvenli konutların yapılması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Deprem değil, çürük binalar öldürüyor. Türkiye’de yaşanan her deprem felaketi güvenli konut önemini bir kez daha hatırlattı. Son olarak Balıkesir’de 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem zarar gören binalar, sarsıntıya henüz hazır olmadığımızı gözler önüne serdi. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülke genelinde konut satışları haziran ayında yüzde 35.8 artış gösterdi ve 107 bin 723 olarak kayıtlara geçti.

Konut fiyatlarıyla en pahalı şehirler hangisi?

Türkiye gazetesi Faruk Bingöl, güncel konut fiyatlarını listeledi. İşte en pahalı şehirler ve güncel fiyatları:

1-Muğla: 72.919 TL

2-İstanbul: 62 bin 102 TL

3-Antalya: 44 bin 874 TL

4-İzmir: 42 bin 864 TL

5-Çanakkale: 40 bin 986 TL

6-Aydın: 39 bin 418 TL

7-Balıkesir: 37 bin 754 TL

8-Edirne: 35 bin 210 TL

9-Kırklareli: 34 bin 555 TL

10-Ankara: 34 bin 474 TL

Konut fiyatlarıyla en ucuz şehirler hangisi?

1-Ağrı: 16 bin 227 TL

2-Mardin: 16 bin 847 TL

3-Siirt: 18 bin 892 TL

4-Şırnak: 19 bin 69 TL

5-Adıyaman: 19 bin 526 TL

6-Yozgat: 19 bin 598 TL

7-Osmaniye: 19 bin 729 TL

8-Bitlis: 19 bin 901 TL

9-Muş: 20 bin 221 TL

10-Kars: 20 bin 310 TL

Depremin etkilediği İstanbul ve Balıkesir en pahalı konut sıralamasında ilk sırada.

En pahalı konutlar arasında 23 Nisan’da 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsılan İstanbul ve 10 Ağustos’ta 6 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği Balıkesir yer alıyor. 

En ucuz konutlar listesinde ise Adana ve Osmaniye bulunuyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
