Evinde Uyurken 628 Bin TL Dolandırılan Ankaralı Selda'nın Hikayesi

Sabat saat 10.00 sıralarında uyanan Selda K. Telefonun kapalı olduğunu ve açmak istediğinde ise şifre konulduğunu fark etti.

Telefoncuya giden Selda K. mobil bankacılık bilgileri kullanılarak 3 farklı bankadaki hesaplarında bulunan para ile bir bankadan adına çekilen 2 kredi tutarının Muhammet B. ve Engin K.'ye parça parça gönderildiğini gördü. Toplam 628 bin 500 TL dolandırıldığını iddia eden Selda K., hesaplarına bloke koydurdu. Selda K., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Selda K., dava dilekçesinde, 07.00 sıralarında yapılan yüksek tutarlı kredi başvurusu ve diğer havale işlemlerinde bankanın kendisinden onay almadığını ve bilgilendirme yapmadığını belirtti. Selda K., banka ile arasında geçerli bir borç ilişkisi bulunmadığının tespiti ile uğradığı zararın giderilmesini ve 100 bin TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Selda K. şunları söyledi:

'Avukatım tabi ki icra takibini durdurdu. Ama daha sonrasında ihtiyati haciz uygulayarak bütün mallarım araştırılmış. Üstümde bir şey olmadığını görüyorlar ki ben de zaten onların bu parayı verebileceği kadar, ödeyebileceği kadar zengin biri de değilim aslında. Bankanın bunu bilmesi lazım. Çünkü kendilerinde dediğim gibi herhangi bir bordrom, gelirimi bildiren herhangi bir belge yok. Ödeyebileceğim bir rakam da değil onların bana vermiş oldukları rakam. Maaşımı görüyorlar. Maaşımı dörtte birine şu an haciz uyguladılar. Mağdurken bir kere daha mağdur edildim. Yani bir dolandırıcılar tarafından dolandırıldım, şimdi de banka tarafından mağdur ediliyorum.'