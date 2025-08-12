onedio
"Davet" Şiiri: Nazım Hikmet MİT'in Gizliliğini Kaldırdığı Belgede Yer Aldı

"Davet" Şiiri: Nazım Hikmet MİT’in Gizliliğini Kaldırdığı Belgede Yer Aldı

MİT
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.08.2025 - 20:15

Milli İstihbarat Teşkilatı (MIT) zaman zaman arşivinde yer alan belgelerin gizliliğini kaldırıyor ve kamuoyu ile paylaşıyor. MİT’in son yayınladığı belgede ise ünlü şair Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzası yer aldı. Belgede ayrıca Nazım Hikmet’e ait olan “Davet” şiirinden dizeler olduğu görüldü.

MİT'in gizliliğini kaldırdığı ve paylaştığı belgeler yakından takip ediliyor.

MİT’in gizliliğini kaldırdığı ve paylaştığı belgeler yakından takip ediliyor.

MİT'in paylaştığı arşiv belgesinde, Nazım Hikmet'in imzası ile birlikte '1950' tarih notu ve Nazım Hikmet'in 'Davet' şiirine ait dizeler yer alıyor. 

Şiir ise şu şekilde:

'Dörtnala gelip Uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim... Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim... Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim... Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
