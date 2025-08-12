"Davet" Şiiri: Nazım Hikmet MİT’in Gizliliğini Kaldırdığı Belgede Yer Aldı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MIT) zaman zaman arşivinde yer alan belgelerin gizliliğini kaldırıyor ve kamuoyu ile paylaşıyor. MİT’in son yayınladığı belgede ise ünlü şair Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzası yer aldı. Belgede ayrıca Nazım Hikmet’e ait olan “Davet” şiirinden dizeler olduğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MİT’in gizliliğini kaldırdığı ve paylaştığı belgeler yakından takip ediliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın