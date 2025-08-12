Emekli Öğretim Görevlisinin Cansız Bedeni Çöpte Bulunmuştu: Oğlu İçin 25 Yıla Kadar Hapis İstendi
Mersin’de yaşayan emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz’in cansız bedeni plastik bidon içerisinde bir çöpte bulunmuştu. Doludeniz’in oğlu Orkun Doludeniz şüpheli ifadeleri sonrasında tutuklanmıştı. Oğul Doludeniz için savcılık 25 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenledi.
Orkun Doludeniz’in babasının cansız bedenini çöpe attıktan sonra doğum günü kutlaması yaptığı da iddianamede yer aldı.
Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz’in cansız bedeni bidon içerisinde temizlik işçileri tarafından çöpte bulunmuştu.
'Toprağı hak etmiyor' diyerek ayağını bağlayıp bidona koymuş
Cesedi bidona koyup doğum günü partisi yapmış
