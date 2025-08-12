onedio
Emekli Öğretim Görevlisinin Cansız Bedeni Çöpte Bulunmuştu: Oğlu İçin 25 Yıla Kadar Hapis İstendi

Mersin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.08.2025 - 17:51

Mersin’de yaşayan emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz’in cansız bedeni plastik bidon içerisinde bir çöpte bulunmuştu. Doludeniz’in oğlu Orkun Doludeniz şüpheli ifadeleri sonrasında tutuklanmıştı. Oğul Doludeniz için savcılık 25 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenledi.

Orkun Doludeniz’in babasının cansız bedenini çöpe attıktan sonra doğum günü kutlaması yaptığı da iddianamede yer aldı.

Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz’in cansız bedeni bidon içerisinde temizlik işçileri tarafından çöpte bulunmuştu.

Olayla ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde polisin yaptığı çalışmada, Anamur ilçesi İskele Mahallesi'nde evden cesedi bidona koyarak ticari taksi ile Bozyazı çöplüğüne getirdiği ortaya çıkan oğlu Orkun Doludeniz yakalanıp tutuklanmıştı.

Kesin ölüm nedeni belirlenmeyen Selahattin Doludeniz’in hayatını kaybetmesi ile ilgili oğlu Orkun Doludeniz’in 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

'Toprağı hak etmiyor' diyerek ayağını bağlayıp bidona koymuş

İddianamede 77 yaşındaki Selahattin Doludeniz'in destekle yürüyebildiği ve kendi ihtiyaçlarını görmeyecek durumda bulunduğuna dikkat çekilerek oğlu Orkun'un bakma ve koruma yükümlülüğü olduğu, buna rağmen 28 Ağustos'ta tartıştığını ileri sürdüğü babasını evde yalnız bırakarak ölüme terk ettiğine yer verildi. 

İddianamenin devamında, 'Şüpheli, babasının tek başına hayatını devam ettiremeyecek durumda olduğunu bilmesine rağmen o şekilde bırakıp evden ayrılmıştır. Sonrasında ölü olup olmadığını tespit etmediği, ölmüş olduğunu değerlendirerek tıbbı müdahale ile kurtarılabilecek durumdaki babasına yardım çağırmayarak ölüm neticesine doğrudan katkıda bulunmuştur' denilirken, şüphelinin ifadesinde, 10 gün eve gelmediğini, cesedi götürmeden 3 gün önce komşularının 'koku geliyor' diye araması üzerine eve gittiğini, babasını yerde hareketsiz gördüğünü, daha sonra giderek temizlik malzemeleri ve bidon aldığını, kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle 'toprağı hak etmiyor' diyerek ayağını bağlayıp bidona koyduğunu söylediği yönündeki itiraflarına da yer verildi.

Cesedi bidona koyup doğum günü partisi yapmış

İddianamede, şüphelinin babasını bidona koyduktan sonra aynı gün bir mekanda kendi doğum gününü kutladığı, ertesi gün bir başka arkadaşının doğum günü partisine katıldığı, daha sonraki gün ise pikniğe gittiğine yer verildi. İddianamenin devamında komşusunun tekrar kötü kokular gelmesi üzerine kendisini araması nedeniyle eve gittiğini ve çağırdığı taksi ile babasının cesedinin bulunduğu bidonu 'içinde kimyasal maddeler var' diyerek çöplüğe götürüp bıraktığına atıf yapıldı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
