Türkiye’nin En Mutsuz İli Belli Oldu: TÜİK’ten Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmaya göre yüzde 11,19’luk oranla Trabzon “Türkiye’nin en mutsuz ili” oldu.
15 milyon 907 bin 951 kişinin yaşadığı İstanbul’da ise “mutsuzluk” oranı yüzde 9,12 oldu.
TÜİK’in düzenlediği araştırmaya göre Türkiye’deki en mutsuz iller belli oldu.
İşte TÜİK araştırmasına göre en “mutsuz iller”
