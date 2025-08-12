onedio
Türkiye’nin En Mutsuz İli Belli Oldu: TÜİK’ten Yaşam Memnuniyeti Araştırması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.08.2025 - 17:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmaya göre yüzde 11,19’luk oranla Trabzon “Türkiye’nin en mutsuz ili” oldu.

15 milyon 907 bin 951 kişinin yaşadığı İstanbul’da ise “mutsuzluk” oranı yüzde 9,12 oldu.

TÜİK’in düzenlediği araştırmaya göre Türkiye’deki en mutsuz iller belli oldu.

Araştırmaya göre Türkiye’nin en büyük 3 ili, İstanbul, Ankara ve İzmir de en mutsuz iller arasında yer aldı. Türkiye’de en mutsuz vatandaşların yaşadığı il ise Trabzon oldu.

818 bin 23 kişinin yaşadığı Trabzon’da mutsuz vatandaşların oranı yüzde 11,9 oldu. En mutsuz il sıralamasında Trabzon’u Antalya takip etti.

İşte TÜİK araştırmasına göre en “mutsuz iller”

1- Trabzon – Nüfus: 818.023 | Mutsuzluk oranı: %11,19

2- Antalya – Nüfus: 2.688.004 | Mutsuzluk oranı: %11,7

3- İzmir – Nüfus: 4.462.056 | Mutsuzluk oranı: %10,65

4- Ankara – Nüfus: 5.782.285 | Mutsuzluk oranı: %9,95

5- Samsun – Nüfus: 1.368.488 | Mutsuzluk oranı: %9,72

6- İstanbul – Nüfus: 15.907.951 | Mutsuzluk oranı: %9,12

7- Çorum – Nüfus: 524.130 | Mutsuzluk oranı: %9,1

8- Ordu – Nüfus: 763.190 | Mutsuzluk oranı: %8,75

9- Gümüşhane – Nüfus: 144.544 | Mutsuzluk oranı: %7,68

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
