Türkiye’nin En Mutsuz İli Belli Oldu: TÜİK’ten Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Araştırmaya göre Türkiye’nin en büyük 3 ili, İstanbul, Ankara ve İzmir de en mutsuz iller arasında yer aldı. Türkiye’de en mutsuz vatandaşların yaşadığı il ise Trabzon oldu.

818 bin 23 kişinin yaşadığı Trabzon’da mutsuz vatandaşların oranı yüzde 11,9 oldu. En mutsuz il sıralamasında Trabzon’u Antalya takip etti.