onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Avukat Rezan Epözdemir Soruşturması Derinleşiyor: Eski Cumhuriyet Savcısının Katibi de Gözaltına Alındı

Avukat Rezan Epözdemir Soruşturması Derinleşiyor: Eski Cumhuriyet Savcısının Katibi de Gözaltına Alındı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.08.2025 - 15:39

Kamuoyunda tanınmış davalarda avukatlık yapan Rezan Epözdemir, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi davalarının avukatı olan ünlü isim rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Rezan Epözdemir soruşturması derinleşti ve yeni gözaltılar yapıldı.

Kaynak: Emrullah Erdinç

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü avukat Rezan Epözdemir soruşturması derinleşiyor.

Ünlü avukat Rezan Epözdemir soruşturması derinleşiyor.

Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayetlerinin avukatlığını yaparak kamuoyunda tanındı. Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Ağustos Pazar günü gözaltına alınmış ve gözaltı süresi 1 gün daha uzatılmıştı. 

Epözdemir'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti. Gözaltına alındığı gün Epözdemir’in İstanbul Levent’teki hukuk bürosu ve ikametinde Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele şube ekiplerince eş zamanlı arama yapıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni gözaltılar yaşandı.

Erdinç, X hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

'Yeni gözaltılar arasında, Epözdemir ile bağlantılı olduğu öne sürülen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çalı’nın katibi ve birçok isim var. Bu gözaltıların, soruşturmanın yolsuzluk ayağı kapsamında yapıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında koruma polisleri de tanık olarak ifade verecek'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın