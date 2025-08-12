Avukat Rezan Epözdemir Soruşturması Derinleşiyor: Eski Cumhuriyet Savcısının Katibi de Gözaltına Alındı

Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayetlerinin avukatlığını yaparak kamuoyunda tanındı. Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Ağustos Pazar günü gözaltına alınmış ve gözaltı süresi 1 gün daha uzatılmıştı.

Epözdemir'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti. Gözaltına alındığı gün Epözdemir’in İstanbul Levent’teki hukuk bürosu ve ikametinde Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele şube ekiplerince eş zamanlı arama yapıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni gözaltılar yaşandı.

Erdinç, X hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

'Yeni gözaltılar arasında, Epözdemir ile bağlantılı olduğu öne sürülen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çalı’nın katibi ve birçok isim var. Bu gözaltıların, soruşturmanın yolsuzluk ayağı kapsamında yapıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında koruma polisleri de tanık olarak ifade verecek'