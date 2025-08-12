Avukat Rezan Epözdemir Soruşturması Derinleşiyor: Eski Cumhuriyet Savcısının Katibi de Gözaltına Alındı
Kamuoyunda tanınmış davalarda avukatlık yapan Rezan Epözdemir, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi davalarının avukatı olan ünlü isim rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Rezan Epözdemir soruşturması derinleşti ve yeni gözaltılar yapıldı.
Kaynak: Emrullah Erdinç
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü avukat Rezan Epözdemir soruşturması derinleşiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın