Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alınmıştı: Ahmet Minguzzi Davasında Tehdit Mesajlarını Kendi Gönderdi İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.08.2025 - 12:28

Türkiye’nin en tanınan avukatlarından olan Rezan Epözdemir, bu sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Epözdemir’in iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında rüşvetFETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve siyasal ve askeri casusluk suçlamaları ile gözaltına alındığını açıkladı.

Rezan Epözdemir, kamuoyunun yakından takip ettiği Ahmet Minguzzi davası nedeniyle tahdit mesajları aldığını açıklamıştı. Gazeteci Can Bursalı, Epözdemir’in tehdit mesajlarını çakarlı araç ve koruma tahsisi için kendisinin gönderdiğinin iddia edildiğini paylaştı.

Türkiye’nin yakın dönemde en öne çıkan avukatlarından olan Rezan Epözdemir bu sabah evine düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Evinde ve ofisinde polis ekiplerinin arama yaptığı Rezan Epözdemir için rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve siyasal ve askeri casusluk suçlamaları var. 

Rezan Epözdemir ile ilgili flaş bir iddia da gazeteci Can Bursalı’ndan geldi.

“Tehdit mesajlarını kendi gönderdiği belirtiliyor”

Can Bursalı, Ahmet Minguzzi davasında ailenin avukatlığını yapan ve tehdit mesajları aldığını açıklayan Rezan Epözdemir’in, tehdit mesajlarını kendisinin gönderdiğinin iddia edildiğini paylaştı.

Tehdit mesajları sonrasında İstanbul Valiliği’nden 3 kez koruma talep eden Rezan Epözdemir’in bu mesajlarla çakarlı araç ve koruma tahsisi elde etmeye çalıştığı iddia edildi.

Gazeteci Can Bursalı’nın Rezan Epözdemir iddiası 👇

'Gözaltındaki avukat Rezan Epözdemir, en son sokak çetesinin katlettiği masum çocuk Ahmet Minguzzi ile gündeme gelmişti.

Avukat Epözdemir, tehdit edildiğini duyurmuştu.

Tehdit mesajlarını yurtdışı hatlarından kendisine gönderttiği iddia edilen Epözdemir’in, bu sayede çakarlı araç ve koruma tahsisi elde etmeye çalıştığı ileri sürülüyor.

Ayrıca, mesajların atıldığı belirtilen bu dönemde Epözdemir’in İstanbul Valiliği’ne 3 kez koruma tahsis edilmesi için başvuru yaptığı belirlendi.'

