Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alınmıştı: Ahmet Minguzzi Davasında Tehdit Mesajlarını Kendi Gönderdi İddiası
Türkiye’nin en tanınan avukatlarından olan Rezan Epözdemir, bu sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Epözdemir’in iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve siyasal ve askeri casusluk suçlamaları ile gözaltına alındığını açıkladı.
Rezan Epözdemir, kamuoyunun yakından takip ettiği Ahmet Minguzzi davası nedeniyle tahdit mesajları aldığını açıklamıştı. Gazeteci Can Bursalı, Epözdemir’in tehdit mesajlarını çakarlı araç ve koruma tahsisi için kendisinin gönderdiğinin iddia edildiğini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin yakın dönemde en öne çıkan avukatlarından olan Rezan Epözdemir bu sabah evine düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Tehdit mesajlarını kendi gönderdiği belirtiliyor”
Gazeteci Can Bursalı’nın Rezan Epözdemir iddiası 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın