Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alınmıştı: Ahmet Minguzzi Davasında Tehdit Mesajlarını Kendi Gönderdi İddiası

Türkiye’nin en tanınan avukatlarından olan Rezan Epözdemir, bu sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Epözdemir’in iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve siyasal ve askeri casusluk suçlamaları ile gözaltına alındığını açıkladı.

Rezan Epözdemir, kamuoyunun yakından takip ettiği Ahmet Minguzzi davası nedeniyle tahdit mesajları aldığını açıklamıştı. Gazeteci Can Bursalı, Epözdemir’in tehdit mesajlarını çakarlı araç ve koruma tahsisi için kendisinin gönderdiğinin iddia edildiğini paylaştı.