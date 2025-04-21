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Rezan Epözdemir WhatsApp’tan Gelen Tehdit Mesajını Paylaştı: Ahmet Minguzzi Davası Organize Suç Kapsamında!

Rezan Epözdemir WhatsApp’tan Gelen Tehdit Mesajını Paylaştı: Ahmet Minguzzi Davası Organize Suç Kapsamında!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.04.2025 - 21:46

Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi sonrasında Minguzzi ailesi katil zanlılarının yakınları tarafından tehdit edilmişti.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, bugün kendisine WhatsApp üzerinden gelen tehdit mesajını paylaşarak olayın organize suç kapsamında da inceleneceğini açıkladı.

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14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy’de gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy’de gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cinayet sonrasında 18 yaşından küçük iki zanlı tutuklanmıştı. 

Minguzzi ailesi zanlının yakınları tarafından tehdit edilirken, geçtiğimiz günlerde yapılan ilk duruşma öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti.

Avukat Rezan Epözdemir WhatsApp üzerinden aldığı tehdit mesajını paylaştı.

Avukat Rezan Epözdemir WhatsApp üzerinden aldığı tehdit mesajını paylaştı.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, “Ahmet Minguzzi evladımızın katledilmesi akabinde, müvekkil ailenin, aile üyelerinin, bizim ve bazı gazetecilerin de tehdit edilmesi nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faillerin örgütlü bir yapı olup olmadığının tespiti için Organize Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmış ve soruşturma başlatılmıştır. Bu mesajlar ve tehditler bizi yıldıramaz ve korkutamaz, korkmuyoruz. Hem müvekkil ailesi, hem de biz adaletin tecellisi ve bu mahlukların emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Avukat Rezan Epözdemir’in WhatsApp üzerinden aldığı tehdit mesajı 👇

Avukat Rezan Epözdemir’in WhatsApp üzerinden aldığı tehdit mesajı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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