Rezan Epözdemir WhatsApp’tan Gelen Tehdit Mesajını Paylaştı: Ahmet Minguzzi Davası Organize Suç Kapsamında!
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14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy’de gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürülmüştü.
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Avukat Rezan Epözdemir WhatsApp üzerinden aldığı tehdit mesajını paylaştı.
Avukat Rezan Epözdemir’in WhatsApp üzerinden aldığı tehdit mesajı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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