Casusluk Suçlaması da Var: Ünlü Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Türkiye’nin en tanınan avukatlarından olan Rezan Epözdemir bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.
Gazeteci Emrullah Erdinç, bir tanığın ifadesinde Rezan Epözdemir'in rüşvet karşılığında davasını çözdüğünü iddia ettiğini yazdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Rezan Epözdemir'in gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı.
