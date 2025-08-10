Casusluk Suçlaması da Var: Ünlü Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/174433 ve 2025/171234 sayılı iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.”