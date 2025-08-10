onedio
Casusluk Suçlaması da Var: Ünlü Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.08.2025 - 08:48

Kamuoyunda bilinen birçok davada avukatlık yapan Rezan Epözdemir bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Epözdemir, rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım iddiasıyla gözaltına alındı.

Türkiye’nin en tanınan avukatlarından olan Rezan Epözdemir bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alınanan Epözdemir’e casusluk, rüşvet vermek ve FETÖ’ye yardım suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Ayrıca bu sabah İngiltere’ye gidecek olan Rezan Epözdemir’in pasaportuna da tahdit konuldu. 

Rezan Epözdemir kamuoyunda ilgi ile takip edilen Münevver Karabulut, Mattia Ahmet Minguzzi gibi davalarda mağdur ailelerin avukatlığını yapmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, bir tanığın ifadesinde Rezan Epözdemir'in rüşvet karşılığında davasını çözdüğünü iddia ettiğini yazdı.

'Bir tanık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede; Avukat Rezan Epözdemir ile arası iyi olan bir savcının kendisinden rüşvet talep ettiğini, ödediği bu rüşvet karşılığında dosyasının çözüldüğünü iddia etti.'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Rezan Epözdemir'in gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı.

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/174433 ve 2025/171234 sayılı iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.”

