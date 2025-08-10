Rezan Epözdemir Kimdir, Nereli? Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı mı?

Hukuk fakültesini ikincilikle bitiren Epözdemir, yüksek lisansını ve doktorasını da tamamladıktan sonra çalışma hayatında adını duyurmaya başladı. Epözdemir, 'Taraf Ehliyeti', 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması' ve 'Haksız Tahrik' isimli üç adet kitap çıkardı ve gazete ve dergilerde makaleleri yayımlandı.

Rezan Epözdemir, 2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu'nu kurdu.

Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu ve 2021 yılında Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Epözdemir, Galatasaray SK Başkan Yardımcısı oldu. Yine 02.08.2021 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.