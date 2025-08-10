onedio

Rezan Epözdemir Kimdir, Nereli? Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.08.2025 - 09:30

Sosyal medyada bilinen birçok davanın avukatı olan Rezan Epözdemir 10 Ağustos Pazar günü gözaltına alındı. Epözdemir'in birkaç farklı suçlamadan ötürü gözaltına alındığı biliniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan ünlü isim, kamuoyunda ise merak konusu oldu. Epözdemir'in avukatlığını yaptığı davalar vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki Rezan Epözdemir kimdir, nereli?

Rezan Epözdemir Kimdir?

Rezan Epözdemir kamuoyunda bilinen birçok davaya bakan ünlü bir avukattır. Epözdemir, 10 Ağustos günü ise  stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. 

Rezan Epözdemir 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ikincilikle mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında yaptı. 

Epözdemir, daha sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması' isimli doktora teziyle Hukuk Doktoru oldu.

Rezan Epözdemir Aslen Nereli?

Rezan Epözdemir'in İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Fakat aslen nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

Rezan Epözdemir Kaç Yaşında?

Rezan Epözdemir, 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

Rezan Epözdemir Kariyer Başlangıcı

Hukuk fakültesini ikincilikle bitiren Epözdemir, yüksek lisansını ve doktorasını da tamamladıktan sonra çalışma hayatında adını duyurmaya başladı. Epözdemir, 'Taraf Ehliyeti', 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması' ve 'Haksız Tahrik' isimli üç adet kitap çıkardı ve gazete ve dergilerde makaleleri yayımlandı.

Rezan Epözdemir, 2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu'nu kurdu.

Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu ve 2021 yılında Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Epözdemir, Galatasaray SK Başkan Yardımcısı oldu. Yine 02.08.2021 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

Rezan Epözdemir Hangi Davalara Baktı?

Rezan Epözdemir, kamuoyunda büyük ses getiren Münevver Karabulut'un ve Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını üstlendi.

Rezan Epözdemir Tutuklandı mı?

Epözdemir, rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım iddiasıyla gözaltına alındı. Epözdemir tutuklanmadı.

