Avukat Rezan Epözdemir "Rüşvet Vermeye Aracılık Etme" Suçlamasıyla Tutuklandı

Savcılık ifadesinde kendisine 11 farklı soru sorulduğu öğrenilen Rezan Epözdemir'in ifadesine ulaşıldı.

Rezan Epözdemir'in ifadesi'nde;

Eski Cumhuriyet Savcısı C.Ç. ile ne sıklıkla görüştüğü sorusuna 2007 yılından beri tanıdığını, 2020'den beri vekaletinin kendisinde olduğunu belirterek 'Tatile yada mesai dışında yemeğe gittiğimi hatırlamıyorum. Uzun süredir tanışıklığım olduğu için adliyede ziyaretine giderdim.' dediği öğrenildi.

Soruşturmada tanık olarak dinlenen A.D'yi tanıyıp tanımadığı sorulan Epözdemir, 2018 yılında tanıştığını, dolandırıcı olduğunu öğrendiğinde vekaletini geri çektiğini iddia ederek 'Yabancı numaralardan 5 yıldır benden para vermediğim taktirde kumpas ve iftira atacağından bahisle para talep etti.' dedi. Z.Y., A.M.Y., K.Y. ve N.E. isimli kişiler sorulduğunda ise Epözdemir, 'Z.Y., A.M.Y. ve N.E'yi tanımam. Hayatım boyunca hiç görmedim. Aramızda ne yüz yüze ne de GSM veya sair yollarla bir iletişim olmamıştır. K.Y., C.Ç.'nin katibiydi. Kendisiyle herhangi bir temasımız olmamıştır. C.Ç.'yi makamında ziyaret ettikçe odasında görürdüm' dedi.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, soruşturmaya konu olan yaşandığı yıllarda savcı C.Ç'nin katibi olarak görev yapan, Bakırköy Adliyesi İcra Müdürü K.Y. ise etkin pişmanlık ve ikrar yönündeki ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.