Avukat Rezan Epözdemir "Rüşvet Vermeye Aracılık Etme" Suçlamasıyla Tutuklandı
Hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma sebebiyle 4 gün önce gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, dün gece tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçlamasıyla tutuklandı.
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında; "Rüşvet vermek", "Siyasi-askeri casusluk" ve "FETÖ/PDY'ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
