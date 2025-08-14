onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Avukat Rezan Epözdemir "Rüşvet Vermeye Aracılık Etme" Suçlamasıyla Tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir "Rüşvet Vermeye Aracılık Etme" Suçlamasıyla Tutuklandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.08.2025 - 08:11

Hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma sebebiyle 4 gün önce gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, dün gece tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçlamasıyla tutuklandı.

Detaylar geliyor...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında; "Rüşvet vermek", "Siyasi-askeri casusluk" ve "FETÖ/PDY'ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında; "Rüşvet vermek", "Siyasi-askeri casusluk" ve "FETÖ/PDY'ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

4 gündür gözaltında bulunan Epözdemir, dün gece sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti. 'Rüşvet' soruşturması kapsamında ifadesi alınan Epözdemir, 6 sayfa ifade verdi.

Avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Savcılık ifadesinde kendisine 11 farklı soru sorulduğu öğrenilen Rezan Epözdemir'in ifadesine ulaşıldı.

Rezan Epözdemir'in ifadesi'nde;

Eski Cumhuriyet Savcısı C.Ç. ile ne sıklıkla görüştüğü sorusuna 2007 yılından beri tanıdığını, 2020'den beri vekaletinin kendisinde olduğunu belirterek 'Tatile yada mesai dışında yemeğe gittiğimi hatırlamıyorum. Uzun süredir tanışıklığım olduğu için adliyede ziyaretine giderdim.' dediği öğrenildi.

Soruşturmada tanık olarak dinlenen A.D'yi tanıyıp tanımadığı sorulan Epözdemir, 2018 yılında tanıştığını, dolandırıcı olduğunu öğrendiğinde vekaletini geri çektiğini iddia ederek 'Yabancı numaralardan 5 yıldır benden para vermediğim taktirde kumpas ve iftira atacağından bahisle para talep etti.' dedi. Z.Y., A.M.Y., K.Y. ve N.E. isimli kişiler sorulduğunda ise Epözdemir, 'Z.Y., A.M.Y. ve N.E'yi tanımam. Hayatım boyunca hiç görmedim. Aramızda ne yüz yüze ne de GSM veya sair yollarla bir iletişim olmamıştır. K.Y., C.Ç.'nin katibiydi. Kendisiyle herhangi bir temasımız olmamıştır. C.Ç.'yi makamında ziyaret ettikçe odasında görürdüm' dedi. 

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, soruşturmaya konu olan yaşandığı yıllarda savcı C.Ç'nin katibi olarak görev yapan, Bakırköy Adliyesi İcra Müdürü K.Y. ise etkin pişmanlık ve ikrar yönündeki ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
14
9
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın