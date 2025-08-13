onedio
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Özgür Özel'e Soruşturma Açıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
13.08.2025 - 20:14

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Tunç açıklamasında 'CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.' dedi.

Yılmaz Tunç'un paylaşımda Özel hakkında yaptığı açıklamada soruşturmaya dair detaylar verdi.

Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

'CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır.

Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir.'

