Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Özgür Özel'e Soruşturma Açıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Tunç açıklamasında 'CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.' dedi.
Yılmaz Tunç'un paylaşımda Özel hakkında yaptığı açıklamada soruşturmaya dair detaylar verdi.
