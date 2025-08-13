onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Veliler Dikkat: İstanbul ve Ankara'daki Okul Servislerine İstenen Zam Oranı Belli Oldu

Veliler Dikkat: İstanbul ve Ankara'daki Okul Servislerine İstenen Zam Oranı Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.08.2025 - 19:40

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kaldı. Okulların ve velilerin hazırlıkları sürerken okul servisçilerinden de yıl içerisinde geçerli olmasını istedikleri zam talebi geldi. NTV'nin aktardığına göre, İstanbul ve Ankara'da servisçilerin istediği zam oranı belli oldu. 

Peki bu sene okul servisleri ne kadar olacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Okul servisçilerinin yeni eğitim öğretim yılındaki zam talepleri belli oldu.

Okul servisçilerinin yeni eğitim öğretim yılındaki zam talepleri belli oldu.

NTV'nin aktardığı habere göre, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren okul servisleri bu sene geçerli olmasını istedikleri zam taleplerini açıkladı. 

Ankara'da okul servisleri yüzde 50 zam talep ederken İstanbul'da oran yüzde 35 olarak açıklandı. Ankaralı servisçiler, yılbaşında da zam alamadıklarını belirterek İstanbul'a göre daha yüksek bir zam oranı istedi. Servis aracı sahipleri geçinemediklerini ve zammın gerekli olduğunu belirtirken veliler ise bu tutarların yüksek olduğunu düşünüyor. 

Peki bu zam geçerli olursa, okul servis ücretleri ne kadar olacak?

Okul servis ücretleri yeni dönemde 0-3 kilometrede 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya, 3-6 km öğrenci taşıma ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya yükselecek.

Öte yandan bu dönem için özel okulların en yüksek artış oranı da yüzde 54,8.

Öte yandan bu dönem için özel okulların en yüksek artış oranı da yüzde 54,8.

MEB tarafından öngörülen formüle göre, özel okul ücretlerindeki en yüksek artış oranı yüzde 54,8 oldu. Yeni oran, 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasının yarısına ek olarak yüzde 5 puan ilavesiyle hesaplandı. 

Yeni zam oranının ardından özel okulların bu sene geçerli olacak fiyatları da netleşmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

😡😡😡

SsS

3 çocuk 5 çocuk hala. devlet okulları 30 binlira istiyo ama 3 çocuk 5 çocuk, servisler % bilmemkaç zamlı ama 3 çocuk 5 çocuk, limonun kilosu 200 ama 3 çocuk ... Devamını Gör

futboltopu20

devletin yapması özel sektörün yapmaması gereken sektörlerden biri