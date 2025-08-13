Veliler Dikkat: İstanbul ve Ankara'daki Okul Servislerine İstenen Zam Oranı Belli Oldu

NTV'nin aktardığı habere göre, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren okul servisleri bu sene geçerli olmasını istedikleri zam taleplerini açıkladı.

Ankara'da okul servisleri yüzde 50 zam talep ederken İstanbul'da oran yüzde 35 olarak açıklandı. Ankaralı servisçiler, yılbaşında da zam alamadıklarını belirterek İstanbul'a göre daha yüksek bir zam oranı istedi. Servis aracı sahipleri geçinemediklerini ve zammın gerekli olduğunu belirtirken veliler ise bu tutarların yüksek olduğunu düşünüyor.

Peki bu zam geçerli olursa, okul servis ücretleri ne kadar olacak?

Okul servis ücretleri yeni dönemde 0-3 kilometrede 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya, 3-6 km öğrenci taşıma ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya yükselecek.