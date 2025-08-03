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2025 Özel Okul Fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Özel Okulların Yeni Dönem Ücretleri

2025 Özel Okul Fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Özel Okulların Yeni Dönem Ücretleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.08.2025 - 13:29

Milyonlarca öğrenci 2025-2026 eğitim öğretim döneminde okul sıralarında olacak. Yaz tatilinin ardından Eylül ayında öğrencilerine yeniden kavuşacak olan okullarda hazırlıklar başladı. Özel okullar bu sene geçerli olacak fiyatlarını belirledi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in popüler kolejlerinin, özel okullarının 2025 fiyatları belli oldu. Bu sene de çoğu özel okulun fiyatında artış olduğu görüldü. 

İşte 2025 özel okul ücretleri.

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2025 Özel Okul Ücretleri

2025 Özel Okul Ücretleri

Bu sene özel okullarda uygulanacak olan fiyat tarifesi belli oldu. Geçtiğimiz senelerde de rekorun sahibi olan Amerikan Robert Koleji, 2025 yılında da en pahalı okul oldu. Robert Koleji'ni İstanbul, İzmir ve Ankara'daki yabancı liseler takip etti. 

2025 özel yabancı okulların fiyatları aşağıdaki gibidir:

- Robert Koleji Fiyatları

Hazırlık sınıfı: 1.728.900 TL

7 gün yatılı ve yemekli ek ücreti: 631.300 TL (Toplamda 2.360.200 TL)

- İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi Fiyatları

1.490.000 TL

Artı yüzde 10 KDV ücreti

- Alman Lisesi Fiyatları

1.395.000 TL

9 Taksitli Ücret Toplam: 1.500.000,00 TL

- Üsküdar Amerikan Lisesi Fiyatları

1.367.100 TL

Taksitli Toplam: 1,395,000.00 TL

- Tarsus Amerikan Koleji Fiyatları

1.081.920 TL

7 gün yatılı ücreti: 405.861 TL

- İzmir Amerikan Koleji Fiyatları

1.139.250 TL (KDV Dahil Peşin Ödeme)

- İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Fiyatları

1.116.250 TL

KDV eklenmiş toplam fiyat: 1.175.000 TL

- Saint-Michel Fransız Lisesi Fiyatları

1.045.000 TL

9. sınıflar yüzde 10 KDV dahil 1.100.000,00 TL

- Sainte Pulchérie Fransız Lisesi Fiyatları

1.045.000 TL

9. sınıf ücret + KDV 1.000.000 TL

- İtalyan Lisesi Fiyatları

550.000 TL

9. sınıflar öğrenim ücreti yüzde 10 KDV dahil 645.516 TK

Kolejlerin 2025 Fiyatları

Kolejlerin 2025 Fiyatları

Bahçeşehir Koleji Fiyatı

  • Bahçeşehir Bilfen İlkokulu ücretleri 657,030 TL ila 1,120,350 TL arasında değişiyor.

  • Bahçeşehir Bilfen Ortaokulu ücretleri 657,888 TL ila 971,850 TL arasında değişiyor.

FMV Işık Okulları Fiyatı

  • Anaokulu fiyatları: 396.000 TL’den

  • Lise fiyatları: 351.450 TL’den başlar.

Doğa Koleji Fiyatı

  • Fiyatların 300 bin TL'den başladığı söyleniyor.

2025 Özel Anaokulları Fiyatları

2025 Özel Anaokulları Fiyatları

Koç Okulu 

  • Ana sınıfı 1.617.660 TL

  • Lise hazırlık 1.625.400 TL + yatılılıkla birlikte toplam 2.279.998 TL

Hisar Okulları 

  • Okul öncesi eğitim KDV dahil 1.419.775 TL

  • İlkokul 1. sınıf 1.315.842 TL

ENKA Okulları

  • Okul öncesi 1.022.923 TL

  • İlkokul 1. sınıf 955.420 TL

TED Ankara Koleji (Anaokulu)

  • 800.000 TL

Özel Sezin Okulu

  • 1.210.000 TL

BJK Kabataş Vakfı Özel Okulları

  • 966.000 TL

İELEV Eğitim Kurumları

  • 962.609 TL

İDV Özel Bilkent İlk ve Ortaokulu

  • 550.000 TL

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Özel Okullarla İlgili En Çok Merak Edilen Konular

2025 Özel Okul Zam Oranları Nedir?

MEB tarafından öngörülen formüle göre, özel okul ücretlerindeki en yüksek artış oranı yüzde 54,8 oldu. Bu oran, 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasının yarısına ek olarak %5 puan ilavesiyle hesaplandı. 

Ancak bu sınır yalnızca ara kademelerde geçerli olacak, yeni kayıt yaptıran öğrenciler için bu oranlar geçerli değil.

İstanbul, Ankara veya İzmir Gibi Büyükşehirlerde Özel Okul Ücretleri Nasıl Farklılaşıyor?

İstanbul

  • Türkiye’nin en kalabalık ve ekonomik olarak en güçlü şehri olduğundan, özel okul ücretleri genellikle en yüksektir.

  • Uluslararası müfredat (IB, Cambridge, AP) sunan okulların sayısı fazladır; bu da fiyatları yukarı çeker.

  • Avrupa Yakası'nda Levent, Etiler, Maslak gibi bölgelerdeki okullar genelde daha pahalıdır.

Ankara

  • Başkent olması ve diplomatik çevre nedeniyle bazı yabancı okullar (Alman, Fransız, Amerikan vb.) bulunur.

  • İstanbul'a göre biraz daha uygun fiyatlıdır ama eğitim kalitesi yüksek özel okullarda ücretler hâlâ ciddi düzeyde olabilir.

İzmir

  • Daha küçük ve daha sakin bir şehir yapısına sahiptir; bu da genel olarak ücretlere yansır.

  • Son yıllarda artan göçle birlikte özel okullara talep arttı, bu da fiyatlara kademeli olarak yansıdı.

  • Ancak Çeşme ve Urla gibi bazı bölgelerde butik okullar, yüksek ücretler talep edebilir.

Fiyatları Etkileyen Faktörler

  • Kampüs olanakları (havuz, spor salonu, sanat atölyeleri vs.)

  • Eğitim dili (Türkçe, İngilizce, çift dil)

  • Uluslararası akreditasyonlar

  • Servis ve yemek ücretlerinin dahil olup olmaması

  • Öğretmen kadrosunun niteliği

Kısaca:

  • En yüksek ücretler İstanbul’da, ardından Ankara ve İzmir geliyor.

  • Ancak şehir içindeki semte göre bile fiyatlar ciddi oranda değişebiliyor.

  • Ayrıca, aynı isimdeki özel okulların farklı şehirlerdeki şubelerinde bile fiyat farkı bulunabiliyor.

Yeni Kayıt ve Devam Eden Öğrenciler İçin Ücret Farklılığı Var mı?

Evet, var. Yeni kayıt öğrenciler, devam eden öğrencilere göre daha yüksek fiyatlara kayıt olur. 

Ücretlerin Dışında Ek Maliyetler Nelerdir?

Okul ücretinin dışında servis, yemek, kırtasiye malzemeleri gibi ek maliyetler de çıkabilir. Yıllık yemek ücretlerinin ise 40 bin TL ile 150 bin TL arasında değiştiği, servis ücretlerininde kurumların inisiyatifine bırakıldığı biliniyor.

Veliler Bu Ücretleri Araştırırken Nelere Dikkat Etmeli?

Veliler özel okul ücretlerini araştırırken yalnızca fiyat odaklı değil; fiyat-performans dengesi, çocuğun ihtiyaçları ve okulun sunduğu olanaklar göz önünde bulundurularak karar vermelidir. İşte dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar:

Toplam Ücret Kalemlerini Ayrı Ayrı İnceleyin

  • Sadece yıllık eğitim ücreti değil; kayıt ücreti, yemek, kırtasiye, kitap, servis, kıyafet, geziler gibi ek masraflar da hesaba katılmalı.

  • “Yıllık ücret” bazı okullarda sadece eğitim bedelini kapsarken, diğerlerinde tüm hizmetleri dahil edebilir.

Eğitim İçeriği ve Akademik Kadro

  • Okulun uyguladığı müfredat (MEB, IB, Cambridge, Montessori vb.) çocuğun ihtiyaçlarına uygun mu?

  • Öğretmenlerin tecrübesi, yabancı dil yeterliliği, öğretmen değişim sıklığı gibi faktörler uzun vadede çocuğun başarısını doğrudan etkiler.

Yabancı Dil ve Uluslararası Olanaklar

  • Kaç dil öğretiliyor? Öğretim dili ne?

  • Uluslararası programlar (IB, AP) var mı? Yurt dışı eğitim olanakları sunuluyor mu?

Sosyal ve Kültürel Gelişim İmkânları

  • Sanat, müzik, spor, drama gibi alanlarda yeterli kulüp ve ders var mı?

  • Okulun fiziki koşulları (spor salonu, laboratuvar, sanat atölyeleri) gelişimi destekliyor mu?

Lokasyon ve Servis Durumu

  • Okul eve çok uzaksa çocuğun yolda geçirdiği zaman artar; bu da yorgunluk ve verim düşüklüğüne neden olabilir.

  • Servis ücretleri oldukça yüksek olabilir; mutlaka servis güzergâhı ve fiyatı araştırılmalı.

 Şeffaflık ve İletişim

  • Okul yönetimi şeffaf mı? Sorulara net yanıt veriyorlar mı?

  • Veli-okul iletişimi nasıl sağlanıyor? (Mobil uygulama, birebir görüşme, veli toplantıları)

Mezun Başarıları ve Üniversite Yerleştirme Oranları

  • Mezunlar hangi liselere ya da üniversitelere gidiyor?

  • Akademik başarıyı gerçekten destekleyen bir yapı var mı, yoksa sadece dışa dönük bir vitrin mi?

Sözleşme ve İptal Şartlarını Okuyun

  • Kayıt sonrası cayma veya okul değişikliği durumunda ücret iadesi politikaları neler?

  • Sözleşmede sizi uzun vadeli bağlayacak maddeler var mı?

Sonuç:

Veliler özel okul seçerken sadece 'en pahalı olan en iyidir' ya da 'en uygun fiyatlı olan yeterlidir' gibi yaklaşımlardan uzak durmalı. Okulun eğitim kalitesi, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygunluğu ve uzun vadeli katkısı, ücretten çok daha belirleyici olmalıdır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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