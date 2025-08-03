Okullar Ne Zaman Açılıyor 2025? Yaz Tatili Ne Zaman Bitecek?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler, uyum haftasına katılacak. Bu nedenle bu kademedeki öğrenciler okula 1 Eylül'de başlayacak. 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum haftası olacak ve öğrenciler hem okullarını hem de arkadaşlarını tanıyacak.

Öğretmenlerin Seminerleri Ne Zaman Başlıyor?

Öğretmenlerin okullar açılmadan önceki seminerleri de 1 Eylül'da başlayacak. Tüm kademelerdeki öğretmenler seminerlerini 1 Eylül'den itibaren alacak. Seminerlerin şehir dışında yapılıp yapılmayacağı ise henüz belli değil.