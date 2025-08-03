Okullar Ne Zaman Açılıyor 2025? Yaz Tatili Ne Zaman Bitecek?
Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin tadını çıkartıyor. Haziran ayında başlayan yaz tatili, Eylül ayında sona erecek ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise dönemindeki öğrenciler aynı tarihte yeniden okul sıralarına dönecek. Bazı öğrenciler ise okul hayatına ilk kez başlayacak. Bu sene de ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası yapılacak. Öğrencilerin en çok araştırdığı konu ise okulların ne zaman açılacağı.
Peki okullar ne zaman açılıyor, okulun ilk günü ne zaman?
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Okullar Ne Zaman Açılıyor 2025?
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Birinci Sınıflar Ne Zaman Okula Başlayacak?
2025 Ara Tatil Takvimi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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