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Okullar Ne Zaman Açılıyor 2025? Yaz Tatili Ne Zaman Bitecek?

Okullar Ne Zaman Açılıyor 2025? Yaz Tatili Ne Zaman Bitecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.08.2025 - 09:42

Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin tadını çıkartıyor. Haziran ayında başlayan yaz tatili, Eylül ayında sona erecek ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise dönemindeki öğrenciler aynı tarihte yeniden okul sıralarına dönecek. Bazı öğrenciler ise okul hayatına ilk kez başlayacak. Bu sene de ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası yapılacak. Öğrencilerin en çok araştırdığı konu ise okulların ne zaman açılacağı.

Peki okullar ne zaman açılıyor, okulun ilk günü ne zaman?

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Okullar Ne Zaman Açılıyor 2025?

Okullar Ne Zaman Açılıyor 2025?

Okullar 2025 yılında 8 Eylül Pazartesi günü açılacak. Tüm kademelerdeki öğrenciler bu tarihte okul sıralarına dönecek. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilini tamamlayan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlayacak. 

MEB'in açıkladığı takvime göre, ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere ise uyum haftası yapılacak.

Birinci Sınıflar Ne Zaman Okula Başlayacak?

Birinci Sınıflar Ne Zaman Okula Başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler, uyum haftasına katılacak. Bu nedenle bu kademedeki öğrenciler okula 1 Eylül'de başlayacak. 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum haftası olacak ve öğrenciler hem okullarını hem de arkadaşlarını tanıyacak. 

Öğretmenlerin Seminerleri Ne Zaman Başlıyor?

Öğretmenlerin okullar açılmadan önceki seminerleri de 1 Eylül'da başlayacak. Tüm kademelerdeki öğretmenler seminerlerini 1 Eylül'den itibaren alacak. Seminerlerin şehir dışında yapılıp yapılmayacağı ise henüz belli değil.

2025 Ara Tatil Takvimi

2025 Ara Tatil Takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılında ara tatiller uygulanacak. 'Ara tatil kalkıyor mu?' ve 'Yaz tatili kısalıyor mu?' sorularına cevap da MEB'in takviminden gelmiş oldu. MEB'in bu seneki takvimine göre ara tatil tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • İlk Ara Tatil: 10 - 14 Kasım 2025

  • Yarıyıl Tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2026

  • İkinci Ara Tatil: 16 - 20 Mart 2026

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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