Okullarda İlk Ders Kaçta Başlıyor? 8 Eylül Pazartesi Günü İstanbul'da Dersler Kaçta Başlıyor?

MEB okul Yusuf Tekin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
05.09.2025 - 13:01

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesi İstanbul Valiliği'nden, yazılı açıklama geldi. Megekentte 3 milyondan fazla öğrencinin okula gitmek üzere trafiğe çıkacağı 8 Eylül Pazartesi günü okul saatlerinde düzenleme yapıldı. İstanbul için yapılan düzenlemenin diğer illerde geçerli olup olmadığı ise merak konusu oldu. Ayrıca değişikliğin ne kadar süreceği de tartışılmaya başlandı. 

Peki, okul saatleri değişti mi? 8 Eylül'de okullar saat kaçta başlıyor? 

İşte, detaylar...

8 Eylül Pazartesi Günü İstanbul'da Ders Zili Kaçta Çalacak?

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte olası trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına önlem aldı. Bu kapsamda, 3 milyondan fazla öğrenci ve 170 binden fazla öğretmenin okula başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul'daki tüm okullarda dest saatleri değişti. 

17 bin servis aracının trafiğe karışması beklenen yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul'daki tüm devlet okullar ve özel ilkokullarda, ortaokullar ve liselerde dersler saat 10.00'da başlayıp 15.00'te son bulacak. 

İşte, İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama;

“Eğitim-öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08.09.2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi – özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretimin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.”

Okul Saatleri Değişti mi?

İstanbul Valiliği'nce alınan karar ise kimi veli ve öğrencilerin kafasını karıştırdı. Bu noktada, okul saatlerinin değişmediğini dile getirmeliyiz. 

Söz konusu uygulama, sadece İstanbul'da ve okulun ilk günü olan 8 Eylül'de geçerli olacak. Yani diğer illerde okul saatleri normal seyrinde devam edecek. İstanbul'da ise okulun ilk gününün ardından normal düzene geçilecek.

