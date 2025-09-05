Okullarda İlk Ders Kaçta Başlıyor? 8 Eylül Pazartesi Günü İstanbul'da Dersler Kaçta Başlıyor?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesi İstanbul Valiliği'nden, yazılı açıklama geldi. Megekentte 3 milyondan fazla öğrencinin okula gitmek üzere trafiğe çıkacağı 8 Eylül Pazartesi günü okul saatlerinde düzenleme yapıldı. İstanbul için yapılan düzenlemenin diğer illerde geçerli olup olmadığı ise merak konusu oldu. Ayrıca değişikliğin ne kadar süreceği de tartışılmaya başlandı.

Peki, okul saatleri değişti mi? 8 Eylül'de okullar saat kaçta başlıyor?

İşte, detaylar...