Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Kısalacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması için bir kamuoyu oluştuğunu söyledi ve revizyon planladıklarını belirtti. Yusuf Tekin ayrıca devlet okullarına kayıt sırasında alınan zorunlu bağış haberleri hakkında da açıklama yaptı.

Öte yandan İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül Pazartesi resmi-özel ilkokul ve ortaokul ve liselerde öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildiği açıklandı.