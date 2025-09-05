onedio
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Kısalacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Kısalacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.09.2025 - 11:25 Son Güncelleme: 05.09.2025 - 12:11

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin  kısalması için bir kamuoyu oluştuğunu söyledi ve revizyon planladıklarını belirtti. Yusuf Tekin ayrıca devlet okullarına kayıt sırasında alınan zorunlu bağış haberleri hakkında da açıklama yaptı.

Öte yandan İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül Pazartesi resmi-özel ilkokul ve ortaokul ve liselerde öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildiği açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Tekin, 12 yıllık eğitim süresinde revizyon yapmayı planladıklarını açıkladı. 8 yıllık kesintisiz eğitimin antidemokratik olduğunu ifade eden Tekin, '12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. 8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluşturuldu' dedi.

Devlet okullarındaki ‘bağış’ haberleri hakkında da açıklama yapan Bakan Tekin 'Zorunlu bağış diye bir şey yok. Kimse 'Benden kayıt parası istiyorlar.' diyemez. Kimse veliyi ve öğrenciyi zorlayamaz” ifadesini kullandı.

İstanbul Valiliği'nden okul saatleri hakkında açıklama geldi.

İstanbul Valiliği’nden okul saatleri hakkında açıklama geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir' ifadeleri yer aldı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
