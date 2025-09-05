onedio
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Özel Okul Ücretlerine Yeni Düzenleme Yapıldı

Özel Okul
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.09.2025 - 10:56 Son Güncelleme: 05.09.2025 - 11:13

Çocuklarını özel okulda okutan anne babalar; bu haber sizin için! Özel okulların ücret artışlarıyla ilgili uzun süredir devam eden tartışmalar, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir yönetmelikle son buldu. Yapılan değişiklikle, özel okul ücretlerindeki artışların hesaplanma yöntemi yeniden düzenlendi.

Özel okulların yeni dönem kayıt tutarlarında uyguladığı zam oranı hakkında köklü bir değişikliğe gidildi.

Mevcut durumda, okul ücretlerine yapılacak zamlar, bir önceki yılın ortalama ÜFE ve TÜFE rakamlarının ortalamasına 5 puan eklenerek belirleniyordu. Bu formüle göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için özel okulların zam oranı %54,8 olarak hesaplanmıştı.

Yeni yönetmelikle bu hesaplama yöntemi değiştirildi. Artık zam oranı belirlenirken sadece bir önceki yılın Aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınacak. Önceki formülde yer alan +5 puan uygulaması da bununla birlikte kaldırıldı. Bunun yerine, belirlenen bu oran en fazla 1,05 ile çarpılarak uygulanacak.

Bu yeni hesaplama yöntemiyle, bu yıl özel okullarda %54,8 olarak belirlenen zam oranı yeni hesapla yapılsaydı %38,2'ye düşmüş olacak, bu da veliler için yaklaşık %16'lık bir fark yaratacaktı. 

Özel okullar, 2026 yılının ocak ayından itibaren ücretlendirmelerini bu yeni formüle göre yapacaklar.

