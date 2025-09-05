Resmi Gazete'de Yayımlandı: Özel Okul Ücretlerine Yeni Düzenleme Yapıldı

Mevcut durumda, okul ücretlerine yapılacak zamlar, bir önceki yılın ortalama ÜFE ve TÜFE rakamlarının ortalamasına 5 puan eklenerek belirleniyordu. Bu formüle göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için özel okulların zam oranı %54,8 olarak hesaplanmıştı.

Yeni yönetmelikle bu hesaplama yöntemi değiştirildi. Artık zam oranı belirlenirken sadece bir önceki yılın Aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınacak. Önceki formülde yer alan +5 puan uygulaması da bununla birlikte kaldırıldı. Bunun yerine, belirlenen bu oran en fazla 1,05 ile çarpılarak uygulanacak.

Bu yeni hesaplama yöntemiyle, bu yıl özel okullarda %54,8 olarak belirlenen zam oranı yeni hesapla yapılsaydı %38,2'ye düşmüş olacak, bu da veliler için yaklaşık %16'lık bir fark yaratacaktı.

Özel okullar, 2026 yılının ocak ayından itibaren ücretlendirmelerini bu yeni formüle göre yapacaklar.