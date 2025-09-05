onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çalışanlara Asgari Ücret Desteği Geliyor: Evlenene 3, Çocuğu Olana 2 Asgari Ücret Ödeme Yapılacak

Çalışanlara Asgari Ücret Desteği Geliyor: Evlenene 3, Çocuğu Olana 2 Asgari Ücret Ödeme Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.09.2025 - 08:10

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttüğü özel bir proje kapsamında, evlenecek ve çocuk sahibi olacak çalışanlarına büyük bir maddi destek paketi sunuyor. Bu 'aile dostu' hamle, sadece çalışanların değil, toplumun da geleceğine yapılan bir yatırım olarak görülüyor. Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; Proje kapsamında MÜSİAD üyesi işverenler evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olanlara ise 2 net asgari ücret tutarında destek sağlayacak.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evlenecek olan işçiye 3 asgari ücret, çocuğu olana 2 asgari ücret destek!

Evlenecek olan işçiye 3 asgari ücret, çocuğu olana 2 asgari ücret destek!

Aileye destek olmak için atılan adımlar, bu defa da işverenler aracılığıyla somutlaşıyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttüğü 'Aile Dostu İş Yeri Projesi' kapsamında, üyeleri aracılığıyla çalışanlara önemli maddi yardımlar sunuyor.

Protokole göre, MÜSİAD üyesi işverenler evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olanlara ise 2 net asgari ücret tutarında destek sağlayacak. Bu uygulamayla, bir yıl içinde yaklaşık 1 milyar TL'lik bir ekonomik katkı hedefleniyor.

Bu destekler, çalışanlar için ek bir avantaj sağlarken aynı zamanda vergiden de muaf tutuluyor. Gelir Vergisi Kanunu'nun 25/5. Maddesi ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80/b bendi uyarınca, bu yardımlar gelir vergisi ve SGK primine tabi olmayacak.

1.025 MÜSİAD üyesi firmanın dahil olduğu proje, 300 binden fazla çalışana dokunmayı amaçlıyor. Bu iş birliği, aile kurumunun güçlendirilmesi ve çalışanların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İmza töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir uygulama hakkında şunları söyledi:

İmza töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir uygulama hakkında şunları söyledi:

“Bazen çalışma arkadaşlarınızın gözlerine baktığınızda ‘Eşim doğum yapacak acaba masraflarını karşılayabilir miyiz?’ telaşı görürsünüz. Ya da yeni evlenecek bir gence baktığınızda ‘Acaba yuvamı nasıl kurarım?’ kaygısı duyduğunu hissedersiniz. İşte bugün burada atılan imza, o gözlerdeki kaygıyı sevince o yüreklerdeki endişeyi ise huzura dönüştürmek üzere planlanmıştır. Yaklaşık 3 haftada gerçekleştirdiğimiz kampanyaya 1.025 MÜSİAD şirketi güçlü bir geri dönüş yaptı. Vaktimiz biraz daha olsaydı bu sayıyı arttırabilirdik. Daha da artıracağız, kampanyayı sonuçlandırmış değiliz. Bu 1.025 şirketimizin bünyesinde 300 bini aşkın çalışan bulunuyor. Bu firmalar personellerin içerisinde yeni evlenecek olan çalışanlarına 3 asgari ücret, yeni evladı olan çalışanlarına ise 2 asgari ücret hibe desteği verecekler ve aileyi sadece sözde değil fiilen koruduklarını ortaya koyacaklar.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın