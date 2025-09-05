Çalışanlara Asgari Ücret Desteği Geliyor: Evlenene 3, Çocuğu Olana 2 Asgari Ücret Ödeme Yapılacak

Aileye destek olmak için atılan adımlar, bu defa da işverenler aracılığıyla somutlaşıyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttüğü 'Aile Dostu İş Yeri Projesi' kapsamında, üyeleri aracılığıyla çalışanlara önemli maddi yardımlar sunuyor.

Protokole göre, MÜSİAD üyesi işverenler evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olanlara ise 2 net asgari ücret tutarında destek sağlayacak. Bu uygulamayla, bir yıl içinde yaklaşık 1 milyar TL'lik bir ekonomik katkı hedefleniyor.

Bu destekler, çalışanlar için ek bir avantaj sağlarken aynı zamanda vergiden de muaf tutuluyor. Gelir Vergisi Kanunu'nun 25/5. Maddesi ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80/b bendi uyarınca, bu yardımlar gelir vergisi ve SGK primine tabi olmayacak.

1.025 MÜSİAD üyesi firmanın dahil olduğu proje, 300 binden fazla çalışana dokunmayı amaçlıyor. Bu iş birliği, aile kurumunun güçlendirilmesi ve çalışanların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.