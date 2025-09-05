Çalışanlara Asgari Ücret Desteği Geliyor: Evlenene 3, Çocuğu Olana 2 Asgari Ücret Ödeme Yapılacak
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttüğü özel bir proje kapsamında, evlenecek ve çocuk sahibi olacak çalışanlarına büyük bir maddi destek paketi sunuyor. Bu 'aile dostu' hamle, sadece çalışanların değil, toplumun da geleceğine yapılan bir yatırım olarak görülüyor. Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; Proje kapsamında MÜSİAD üyesi işverenler evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olanlara ise 2 net asgari ücret tutarında destek sağlayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evlenecek olan işçiye 3 asgari ücret, çocuğu olana 2 asgari ücret destek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İmza töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir uygulama hakkında şunları söyledi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın