KYK Yurtlarına Zam Geldi: En Düşük Oda Ücreti Aylık 750 Lira Oldu
Üniversite kayıtları devam ederken öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için arayışları da sürüyor. Yeni açıklanan KYK yurt ücretleriyle birlikte geçtiğimiz yıla göre KYK yurtlarına yüzde 40 oranında zam geldiği ortaya çıktı. En düşük KYK yurdunun ücreti aylık 516 liradan 750 liraya yükseldi.
Artan kiralar nedeniyle öğrencilerin konaklamak için birinci önceliği ucuzluğu sebebiyle KYK yurtları oluyor.
Yurtlarda altı oda tipi bulunurken, oda tipine göre fiyatlar şöyle belirlendi. 👇
