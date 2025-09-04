onedio
KYK Yurtlarına Zam Geldi: En Düşük Oda Ücreti Aylık 750 Lira Oldu

KYK Yurtlarına Zam Geldi: En Düşük Oda Ücreti Aylık 750 Lira Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.09.2025 - 12:56

Üniversite kayıtları devam ederken öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için arayışları da sürüyor. Yeni açıklanan KYK yurt ücretleriyle birlikte geçtiğimiz yıla göre KYK yurtlarına yüzde 40 oranında zam geldiği ortaya çıktı. En düşük KYK yurdunun ücreti aylık 516 liradan 750 liraya yükseldi.

Artan kiralar nedeniyle öğrencilerin konaklamak için birinci önceliği ucuzluğu sebebiyle KYK yurtları oluyor.

Artan kiralar nedeniyle öğrencilerin konaklamak için birinci önceliği ucuzluğu sebebiyle KYK yurtları oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. KYK başvurularının başlamasıyla birlikte yeni KYK ücretleri de belli oldu.

Yeni fiyat tarifesiyle birlikte KYK yurtlarına geçtiğimi yıla göre yüzde 40 oranında zam geldiği ortaya çıktı.

Yurtlarda altı oda tipi bulunurken, oda tipine göre fiyatlar şöyle belirlendi. 👇

Yurtlarda altı oda tipi bulunurken, oda tipine göre fiyatlar şöyle belirlendi. 👇

  • Birinci tip oda: 750 TL,

  • İkinci tip oda: 850 TL,

  • Üçüncü tip oda: 850 TL,

  • Dördüncü tip oda: 1050 TL,

  • Beşinci tip oda: 1150 TL,

  • Altıncı tip oda: 1250 TL.

