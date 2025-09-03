onedio
Eylül 2025 İstanbul Kiralık Daire Fiyatları! İstanbul’da Kiralık Daire Arayanlara En Ucuz ve Pahalı Semtler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.09.2025 - 19:36

Son yıllarda kira fiyatlarında yaşanan artış, kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar derken pek çok kişi kiralık daire fiyatlarını merak ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ev fiyatları sık sık gündeme geliyor. Megakentte ise Avrupa ve Anadolu Yakası’na hatta, ilçelere göre fiyatlar ciddi oranda değişiyor. 

Peki, İstanbul’da en ucuz kiralık daire ne kadar? İstanbul’da kiralar kaç TL’den başlıyor? 

İşte, İstanbul’da kiralık daire fiyatları… 

UYARI: Metrekare başına  kira bedelleri ve ortalama fiyatlar Türkiye'nin tanınmış emlak sitelerinden elde edilen verilerle düzenlenmiştir. Aylık artışlar ve sezonsal değişimler göz önünde bulundurarak fiyatların sadece birer yol gösterici olduğu unutulmamalıdır! 

İstanbul'da Ortalama Ev Kirası Ne Kadar?

2025 yılının ilk yarısını ele aldığımızda, İstanbul'da kiralık daire fiyatlarının ortalaması şu şekilde: 

  • Stüdyo daireler: Aylık kira bedeli yaklaşık olarak 15.000 ile 25.000 TL arasında değişiyor. 

  • 2+1 daireler: Aylık kira bedeli yaklaşık 35.000 ile 60.000 TL arasında değişiyor. 

  • Merkezi ilçelerde ise kira bedelini metrekare başına değerlendirmek daha faydalı olacaktır. Bu minvalde değerlendirildiğinde: Metrekare başına fiyatlar 4.500 ila 7.500 TL arasında şekilleniyor, diyebiliriz.

İşte, İlçelere Göre İstanbul'da Kiralık Daire Fiyatları

Megakentin en kalabalık ilçeleri, popüler lokasyonları ve mahallelerinde kiralık daire fiyatlarını sizin için derledik. Fiyatlar konusunda emlak sitelerindeki ilanları, araştırma verilerini ve Investropa tarafından hazırlanan içeriği baz aldık. İşte, semtlere göre İstanbul'da kiralar: 

Bayrampaşa Kiralık Daire Fiyatları Ne Kadar?

Kuzeyinde Gaziosmanpaşa, doğusunda Eyüpsultan, güneyinde Zeytinburnu, batısında ise Esenler bulunan Bayrampaşa, Avrupa Yakası’nda yer alır ve İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biridir. Burada da kiralık ev fiyatları dairenin özelliklerine ve muhite göre değişse de fiyatlar 24.000 TL ile 36.000 TL'den başlıyor diyebiliriz.

Esenyurt Kiralık Daire Fiyatları Ne Kadar?

2023 yılına ait nüfus verilerine göre Mega Kent'in ve Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip ilçesidir Esenyurt. 2008 yılına kadar Büyükçekmece ilçesine bağlı olan Esenyurt, Kıraç beldesi ile birleşerek ilçe olmuştur. 

İstanbul'un pek çok yerine göre daha uygun fiyatların sunulduğu Esenyurt'ta stüdyo daire fiyatları ise 13.000 TL'den başlıyor. 1+1 daireler 17.000 TL’den, 2+1’ler ise 20.000 TL’den başlıyor. 

Kadıköy Kiralık Daire Fiyatları Ne Kadar?

Seher'in Anadolu Yakası'nda yer alan Kadıköy’ün batısında ve güneyinde Marmara deniz, kuzeybatısında Üsküdar, Kuzeydoğusunda Ataşehir, doğusunda ise Maltepe ilçeleri yer alır. İstanbul'un en popüler ilçelerinden biri olan Kadıköy, şehrin en pahalı kiralık dairelerinin de bulunduğu mahalllere de ev sahipliği yapıyor. 

Kadıköy’de kiralar ise 20.000 TL’den başlıyor. Bir üst limit vermek ise zor. Ayrıca ilçede yaşamak istediğiniz muhite ve evin metrekaresine göre fiyatların büyük oranda değiştiğini unutmayınız. 

Suadiye, Caddebostan, Kadıköy merkez, Fenerbahçe, Erenköy, Göztepe gibi mahallelerde 100.000 TL ve üzeri fiyatlardan söz etmek mümkün.  

Gaziosmanpaşa Kiralık Daire Fiyatları Ne Kadar?

Gaziosmanpaşa ilçesi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Bayrampaşa, Esenler, Eyüpsultan ve Sultangazi gibi ilçelerle komşudur. Bölgede Metrekare başına kira bedeli 281 TL ve üzeri olarak belirlenmiştir diyebiliriz. 

 Bu doğrultuda ele alındığında kiraların 21.000 TL'den 40.000 TL'ye fiyat aralığında değiştiğini söylemek mümkün olabilir.

 Beşiktaş Kiralık Daire Fiyatları Ne Kadar?

Adını İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Beşiktaş'tan olan ilçe, İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında yer alır. İlçenin batısında Şişli ve Kağıthane,  güneybatısında Beyoğlu, kuzeyinde ise Sarıyer bulunur. 

Beşiktaş'ta metrekare başına kira bedelinin 500 TL'nin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda incelendiğinde ilçede kiraların 45.000 TL'den başlayarak 100.000 TL'nin üzerine ulaştığını emlak sitelerindeki ilanlardan yararlanarak değerlendirebiliriz.

Fatih Kiralık Daire Fiyatları Ne Kadar?

İstanbul'un kurulduğu bölgede yer alan Fatih, tarihi dokusuyla dikkat çekmektedir. İlçenin güneybatısında Zeytinburnu, kuzeybatısında Eyüpsultan ilçeleri yer alırken; kuzeyden Haliç, doğudan İstanbul Boğazı ve güneyden Marmara Denizi ile çevrilidir.

Emlak sitelerinde yer alan en uygun fiyatlı daireleri incelediğimizde, Fatih'ten 9.000 TL'den başlayan alternatifler göze çarpabilir. Ancak bir ortalama vermek gerekirse fiyatların 21.000 TL'den başladığını hesaba katabiliriz.

İstanbul'da Ev Kiraları Ucuz Olan Semtler?

Semtlere göre fiyatların büyük oranda değiştiği megakentte, fiyatların 15.000 TL’den başladığını söyleyebiliriz. Bütçe dostu kiralık daire fiyatlarında; 

  • Esenyurt

  • Bayrambaşa

  • Esenler 

  • Gaziosmanpaşa

  • Silivri

  • Fatih öne çıkmaktadır. 

İstanbul’da En Pahalı Semtler 

En pahalı kiralık daireler ise lüks konut projelerinin yoğun olduğu semtlerde yer alıyor. Fiyatlar ise 100 metrekarelik dairelerde 60.000 TL’den başlayarak bir hayli artıyor ve yüksek gelir gruplarına hitap ediyor. Pahalı semtler arasında Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Beykoz öne çıkarken; Bebek, Nisbetiye, Caddebostan gibi mahalleler en pahalı bölgeler arasında yer alıyor.

İstanbul Günlük Kiralık Daire Fiyatları Ne Kadar?

Şehirde günlük kiralık daire fiyatları da dairenin lokasyonu, büyüklüğü ve sunduğu olanaklara göre değişiklik gösteriyor. Merkezi bölgelerde fiyatlar artarken daha sakin bölgelerde avantaj yakalamak mümkün olabiliyor.

  • Merkezi bölgelerde, günlük kiralık bedelleri 1.500 TL'den başlayarak ₺5.000'ye kadar ulaşıyor. Elbette bu konuda da bir üst sınır belirlemek zor, sunulan imkanlara göre fiyataların daha da artabileceğini unutmayın. 

  • Daha sakin bölgelerde ise 800 TL'den başlayan fiyatlarla günlük daire kiralamak mümkün.

İstanbul Eşyalı Kiralık Daire Fiyatları

Türkiye'nin tanınmış emlak sitelerini inceleyerek elde edilen verilere göre, eşyalı kiralık dairelerde de fiyatları etkileyen pek çok detay bulunuyor. Tabii eğer genel hatları ile incelemek ve bir ortalama almak gerekirse;

  • 1+1 dairelerde eşyalı kiralık bedeli 15.000 TL'den başlayarak muhite ve sunduğu olanaklara göre değişiklik gösteriyor.

  • 2+1 daireler ise 20.000 ila 25.000 TL'den başlayarak geniş bir yelpazede kiracılara alternatifler sunuyor.

