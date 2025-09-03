Ödüllü Firma Olarak Biliniyordu: Hazır Giyim Sektörünün Öncülerinden Metraco İflasın Eşiğinde

onedio
03.09.2025 - 13:47

Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin başında giyim geliyor. Birçok firmanın maliyetler nedeniyle üretimi Mısır’a kaydırdığı iddia edilirken, 500’den fazla çalışanı olan ve 32 yıldır hazır giyim sektörünün öncülerinden kabul edilen Metraco’nun konkordato ilan ettiği öğrenildi.

Kaynak: Patronlar Dünyası

Metraco firması, Kocaeli’ndeki fabrikasında engelli bireyler için kurduğu Engelli Üretim Merkezi ile ödüle layık görülmüştü.

Türkiye’nin hazır giyim sektöründe ödüllü firması Metraco iflasın eşiğine geldi. 500’den fazla çalışanı olduğu öğrenilen Metraco, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirkete 3 ay geçici mühlet tanıdı. 

1993 yılında İstanbul'da kurulan ve Kocaeli'nde ana üretim tesisine sahip olan şirket kadın, erkek ve çocuk giyiminde üretim yapıyordu.

Konkordato nedir?

