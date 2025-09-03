Ödüllü Firma Olarak Biliniyordu: Hazır Giyim Sektörünün Öncülerinden Metraco İflasın Eşiğinde
Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin başında giyim geliyor. Birçok firmanın maliyetler nedeniyle üretimi Mısır’a kaydırdığı iddia edilirken, 500’den fazla çalışanı olan ve 32 yıldır hazır giyim sektörünün öncülerinden kabul edilen Metraco’nun konkordato ilan ettiği öğrenildi.
Metraco firması, Kocaeli’ndeki fabrikasında engelli bireyler için kurduğu Engelli Üretim Merkezi ile ödüle layık görülmüştü.
