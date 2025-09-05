onedio
Kulağa Kurgu Gibi Gelse de Tarihte Yaşanmış En Garip 8 Olay

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.09.2025 - 10:03

Geçmişte yaşanan bazı olaylar günümüzden bakıldığında akla hayale sığmayacak kadar sıra dışı görünebilir. Ancak belgeler ve kaynaklar, bu olayların gerçekten yaşandığını gösteriyor. Orta Çağ’da tuvalet faciasından, kralların kapıya çarpıp ölmesine kadar birçok ilginç hikaye tarihe geçti. Hatta bazen bir bürokratın yanlış sözü ya da bir portakal kabuğu bile tarihin akışını değiştirdi. 

İşte tarihe damga vuran ve inanması güç 8 garip olay!

1184’te 60 Asilzade Lağım Çukuruna Düşerek Hayatını Kaybetti

1184’te 60 Asilzade Lağım Çukuruna Düşerek Hayatını Kaybetti

Kutsal Roma İmparatorluğu’ndan gelen onlarca asilzade, Erfurt’taki St. Peter Kilisesi’nde toplandıklarında ağırlık yüzünden zemin çöktü. Salonun altındaki lağım çukuruna düşen 60’tan fazla kişi boğularak öldü. “Erfurt lağım felaketi” olarak bilinen olay, tarihin en korkunç toplu kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Fatih William'ın Cenazesinde Tabutu Patladı

İngiltere Kralı Fatih William, 1087’de hayatını kaybettiğinde şişmiş bedeni tabuta sığmadı. Cenaze sırasında tabuta zorla yerleştirilmeye çalışılırken patladı. Gençliğinde güçlü ve kaslı bir savaşçı olan William, ilerleyen yaşlarında aşırı kilo almıştı. Ölümüne sebep olan at kazasıyla başlayan bu süreç, tabutun içinde yaşanan patlama ile tarihe en garip cenaze olaylarından biri olarak geçti.

Müttefikler, Hitler’in Yemeğine Östrojen Katmayı Planladı

Müttefikler, Hitler’in Yemeğine Östrojen Katmayı Planladı

II. Dünya Savaşı sırasında müttefikler, Hitler’i daha az agresif yapmak için gizlice östrojen verilmesini tartıştı. Hedef, onu daha kadınsı hale getirerek savaştan vazgeçmesini sağlamaktı. Gıda üzerinden verilmesi planlanan bu hormon, zehir gibi fark edilmeyeceği için uygulanabilir görülmüştü.

Berlin Duvarı Bir Bürokratın Notları Yanlış Okuması Yüzünden Yıkıldı

1989’da Doğu Almanya’da yapılan basın toplantısında bir sözcü, seyahat özgürlüğüne dair kararın “hemen geçerli” olduğunu söyledi. Oysa karar ertesi gün yürürlüğe girecekti. Haber yayıldı ve halk sınır kapılarına akın etti. Emirlere ulaşamayan sınır askerleri, kalabalığı durduramayınca bariyerleri açtı. Böylece Berlin Duvarı yıkıldı.

Niagara Şelalesi’nden Fıçıyla Atladı, Muz Kabuğuna Yenildi

Niagara Şelalesi’nden Fıçıyla Atladı, Muz Kabuğuna Yenildi

Bobby Leach, Niagara Şelalesi’nden fıçıyla atlayıp sağ çıkan ikinci kişi oldu. Ancak yıllar sonra basit bir kayma hayatına mal oldu. Portakal veya muz kabuğuna basıp düştükten sonra bacağı enfekte oldu ve kangren yüzünden öldü. Şelale’den sağ çıkıp bir kabuğa yenilmesi tarihe geçti.

Trenlere Binen Kadınların Rahminin Fırlayacağı Düşünülüyordu

19. yüzyılda trenlerin saatte 50 kilometreye ulaşan hızı birçok insanda endişe yarattı. O dönemde kadın bedeninin bu hızlara dayanamayacağına inanılıyordu. Hatta bazıları kadınların trenle yolculuk ederken rahimlerinin dışarı fırlayabileceğini iddia ediyordu. Benzer şekilde kadınlar maraton koşarsa rahimlerini kaybedeceği düşüncesi de yaygındı. Teknolojiye ve kadın bedenine dair bu yanlış inanışlar tarihte tuhaf bir örnek olarak kaldı.

Mumya Tozundan Beyin İlacı Yaptılar

Mumya Tozundan Beyin İlacı Yaptılar

17. yüzyılda beyin hastalıkları için kullanılan bir tarif, toz haline getirilmiş insan kafatası ile çikolatanın karıştırılmasını içeriyordu. Bu uygulamalar dönemin “tıbbi yenilikleri” arasında görülüyordu. İnsan kalıntılarının ilaç olarak kullanılması bugün dehşet verici görünse de o dönem olağan karşılanıyordu.

Andrew Jackson’un Cenazesinde Papağan Küfürler Savurdu

ABD’nin 7. Başkanı Andrew Jackson, 1827’de eşi Rachel’a hediye etmek için Afrika gri papağanı satın aldı. Rachel vefat ettikten sonra papağan “Poll” ile ilgilenmeye devam etti. Kuş zamanla Jackson’dan duyduğu küfürleri öğrenmişti. 1845’te Jackson’un cenazesinde papağan da hazır bulundu ama kalabalığın ortasında yüksek sesle küfürler etmeye başladı. 

Reverend William Menefee Norment’in aktardığına göre, Poll öyle uzun ve yüksek sesle sövüyordu ki, töreni bölmemesi için dışarı çıkarılmak zorunda kaldı. Binlerce kişi, kuşun saygısız çıkışları karşısında hem şaşkına döndü hem de dehşete kapıldı.

