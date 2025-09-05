Kulağa Kurgu Gibi Gelse de Tarihte Yaşanmış En Garip 8 Olay

II. Dünya Savaşı sırasında müttefikler, Hitler’i daha az agresif yapmak için gizlice östrojen verilmesini tartıştı. Hedef, onu daha kadınsı hale getirerek savaştan vazgeçmesini sağlamaktı. Gıda üzerinden verilmesi planlanan bu hormon, zehir gibi fark edilmeyeceği için uygulanabilir görülmüştü.

Berlin Duvarı Bir Bürokratın Notları Yanlış Okuması Yüzünden Yıkıldı

1989’da Doğu Almanya’da yapılan basın toplantısında bir sözcü, seyahat özgürlüğüne dair kararın “hemen geçerli” olduğunu söyledi. Oysa karar ertesi gün yürürlüğe girecekti. Haber yayıldı ve halk sınır kapılarına akın etti. Emirlere ulaşamayan sınır askerleri, kalabalığı durduramayınca bariyerleri açtı. Böylece Berlin Duvarı yıkıldı.