TÜİK Verilerine Göre Türkiye'de Çocuk Nüfusu Gerilerken Yaşlı Nüfusu Arttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.08.2025 - 19:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez hazırlanan “Dönemlik Nüfus İstatistikleri” raporunu kamuoyuyla paylaştı. Veriler, Türkiye’nin demografik yapısında dikkat çekici değişimlere işaret ediyor. Buna göre, son yıllarda çocuk ve genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı azalırken, yaşlı nüfus hem sayı hem de oran bakımından belirgin bir artış gösterdi. Uzmanlar, bu eğilimin Türkiye’nin gelecekteki iş gücü potansiyelini, sosyal politikalarını ve sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor.

Kaynak

Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili tüm uyarılar gerçeğe döndü ve uzun zaman sonra açıklanan verilere yansıdı.

TÜİK'in yaptığı açıklamada yaşlı nüfusun oranı toplam nüfusta gözle görülür şekilde arttı. 

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfusa oranı son bir yılda yüzde 10,4'ten 11'e yükseldi. Çocuk nüfusu ise yüzde 21,2'den yüzde 20,6'ya geriledi.

Yaşlı nüfus yaklaşık 520 bin kişi arttı.

Veriler, Türkiye’nin yaş dağılımında en belirgin değişimin 65 yaş ve üzeri nüfusta yaşandığını ortaya koyuyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla 8 milyon 918 bin 185 kişi olan bu yaş grubunun, toplam nüfustaki payı %10,4 seviyesindeydi.

Aradan geçen bir yılda yaşlı nüfus yarım milyondan fazla artış göstererek 1 Temmuz 2025’te 9 milyon 437 bin 373 kişiye ulaştı. Böylece, Türkiye’de yaşlı nüfus oranı tarihinde ilk kez %11 seviyesine çıktı. Nüfus sayı olarak da 519 bin 188 olarak arttı.

Çocuk nüfus oranı ise yüzde olarak düşüş gösterdi.

1 Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 518 bin 235 kişi olurken, 0-14 yaş aralığındaki çocuk nüfusu 18 milyon 133 bin 87 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, toplam nüfusun %21,2’sine karşılık geliyordu.

Ancak 1 Temmuz 2025’e gelindiğinde toplam nüfus 85 milyon 824 bin 854 kişiye yükselmesine rağmen, çocuk sayısı 17 milyon 705 bin 974 kişiye geriledi. Böylece çocuk nüfus oranı %20,6’ya düştü.

Özellikle 0-4 yaş grubundaki nüfusun bir yıl içinde 5 milyon 223 binden 4 milyon 945 bine inmesi, doğum oranlarındaki gerilemenin en belirgin göstergesi olarak dikkat çekti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
