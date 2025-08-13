TÜİK Verilerine Göre Türkiye'de Çocuk Nüfusu Gerilerken Yaşlı Nüfusu Arttı

Veriler, Türkiye’nin yaş dağılımında en belirgin değişimin 65 yaş ve üzeri nüfusta yaşandığını ortaya koyuyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla 8 milyon 918 bin 185 kişi olan bu yaş grubunun, toplam nüfustaki payı %10,4 seviyesindeydi.

Aradan geçen bir yılda yaşlı nüfus yarım milyondan fazla artış göstererek 1 Temmuz 2025’te 9 milyon 437 bin 373 kişiye ulaştı. Böylece, Türkiye’de yaşlı nüfus oranı tarihinde ilk kez %11 seviyesine çıktı. Nüfus sayı olarak da 519 bin 188 olarak arttı.