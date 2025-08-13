TÜİK Verilerine Göre Türkiye'de Çocuk Nüfusu Gerilerken Yaşlı Nüfusu Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez hazırlanan “Dönemlik Nüfus İstatistikleri” raporunu kamuoyuyla paylaştı. Veriler, Türkiye’nin demografik yapısında dikkat çekici değişimlere işaret ediyor. Buna göre, son yıllarda çocuk ve genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı azalırken, yaşlı nüfus hem sayı hem de oran bakımından belirgin bir artış gösterdi. Uzmanlar, bu eğilimin Türkiye’nin gelecekteki iş gücü potansiyelini, sosyal politikalarını ve sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor.
Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili tüm uyarılar gerçeğe döndü ve uzun zaman sonra açıklanan verilere yansıdı.
Yaşlı nüfus yaklaşık 520 bin kişi arttı.
Çocuk nüfus oranı ise yüzde olarak düşüş gösterdi.
