Atanamayan Öğretmenler Eylemde: Sinir Krizi Geçiren Öğretmen İsyan Etti

Bir mülakat mağduru öğretmen, “Ben Bursa’da mülakata girdiğim için elendim, Erzurum’dakiler atandı. Bu ülkede bir tane merhametli yetkili yok mu? 282 gün oldu. Psikolojimiz bozuldu. Yaşayamıyoruz artık. Bir tane vicdanlı yetkili yok mu? Haksızlık ortada. Dayanamıyoruz artık. Karda, kışta Ankara yolundayız” sözleriyle sitem etti.

Bir diğer öğretmen ise, “Aylardır MEB’in önündeyiz. Hakkımızı arıyoruz ama çözüm bulamadık. Bize destek olsunlar. Çok yorulduk. Yıllarım geçti. Artık emeğimizin karşılığını istiyoruz. 80 küsür puanım var. Ama benim alanımda 75 puan alan atandı.” diye konuştu.