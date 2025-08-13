onedio
Atanamayan Öğretmenler Eylemde: Sinir Krizi Geçiren Öğretmen İsyan Etti

öğretmen ataması
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.08.2025 - 15:30

Mülakatta mağduriyet yaşadıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan öğretmenler, eylemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde de sürdürdü.

Eylem sırasında sinir krizi geçiren ve ağlayan öğretmen Sevgi Süle, “İşimiz yok. Ailemiz dağılmak üzere. Sadece hakkımızı istiyoruz. Bizim hakkımız verin' ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen atanamayan öğretmenler Ankara’da bakanlıklar önünde protesto gösterisi yaptı.

Bir mülakat mağduru öğretmen, “Ben Bursa’da mülakata girdiğim için elendim, Erzurum’dakiler atandı. Bu ülkede bir tane merhametli yetkili yok mu? 282 gün oldu. Psikolojimiz bozuldu. Yaşayamıyoruz artık. Bir tane vicdanlı yetkili yok mu? Haksızlık ortada. Dayanamıyoruz artık. Karda, kışta Ankara yolundayız” sözleriyle sitem etti. 

Bir diğer öğretmen ise, “Aylardır MEB’in önündeyiz. Hakkımızı arıyoruz ama çözüm bulamadık. Bize destek olsunlar. Çok yorulduk. Yıllarım geçti. Artık emeğimizin karşılığını istiyoruz. 80 küsür puanım var. Ama benim alanımda 75 puan alan atandı.” diye konuştu.

Diyarbakır’dan geldiğini söyleyen bir başka öğretmen ise “Ben depremde bile artçıların arasında sınava hazırlandım. Alanımda derece yaptım. Yanımızda enkazlar varken bile sınava hazırlanmaya çalıştım. Bu insanlar mülakatta beni elediler. Komisyondan birisi bana ‘Hayırlı olsun hocam’ dedi. Sonrasıyla kendisiyle konuştuk. Adam bana ‘Diğer illerin bu kadar yüksek puan vereceğini bilmiyorduk’ dedi. Aylardır biz mücadele ediyoruz. Diyarbakır’dan Ankara’ya geliyoruz. Bilet alacak paramız yok” sözleriyle tepki gösterdi.

Mülakat mağduru Sevgi Süle öğretmen de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, “Yeter artık. Nasıl yapıyorsunuz. Biz bu ülkenin ötekileştirilmişi miyiz? Bazılarına kalkıp 30 puan veriyorlar. Bize ise 1 puan. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? İller arası puan farkı var. Bugün sahte diplomalar tartışılıyor. Sesimizi duyurun. Artık dayanamıyoruz. Ne yapmamız lazım. Yakalım mı kendimizi? İşimiz yok. Ailemiz dağılmak üzere. Bir şey istemiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Bizim hakkımız verin. Bakan’a söylüyoruz. Bizim istediğimiz sadece hakkımız' dedi.

Öğretmen Sevgi Süle’nin sinir krizi geçirdiği anlar

