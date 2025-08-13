Atanamayan Öğretmenler Eylemde: Sinir Krizi Geçiren Öğretmen İsyan Etti
Mülakatta mağduriyet yaşadıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan öğretmenler, eylemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde de sürdürdü.
Eylem sırasında sinir krizi geçiren ve ağlayan öğretmen Sevgi Süle, “İşimiz yok. Ailemiz dağılmak üzere. Sadece hakkımızı istiyoruz. Bizim hakkımız verin' ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen atanamayan öğretmenler Ankara’da bakanlıklar önünde protesto gösterisi yaptı.
“Ben Diyarbakır’da artçı depremler sırasında zor şartlarda çalışarak bu puanı aldım”
“Biz bu halkın evlatları değil miyiz?”
Öğretmen Sevgi Süle’nin sinir krizi geçirdiği anlar
