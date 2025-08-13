Kaçak Yollarla Tayland’a Götürülmek İstenmişti: Zeytin İsmi Verilen Goril Nijerya’ya Geri Gönderilecek
Geçtiğimiz yılın son günlerinde İstanbul Havaalanı’nda düzenlenen operasyonla, kaçak yollarla Nijerya’dan Bangkok’a götürülmek istenen yavru bir gorile Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından el koyulmuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan ve “Zeytin” ismi verilen gorilin son görüntüleri oraya çıktı. Bakanlık, Zeytin’in sadece rehabilitasyon merkezinde bakılması şartıyla Nijerya’ya göndereceğini duyurdu.
İstanbul Havaalanı’nda Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından fark edilen ve koruma altına alınan yavru gorilin son görüntüleri ilgi çekti.
Zeytin’in çekilen son görüntüleri 👇
