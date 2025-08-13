Kaçak Yollarla Tayland’a Götürülmek İstenmişti: Zeytin İsmi Verilen Goril Nijerya’ya Geri Gönderilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından bakılan ve “Zeytin” ismi verilen goril yeniden Nijerya’ya gönderilecek.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonrasında “Zeytin”, sadece rehabilitasyon merkezinde bakılması şartı ile Nijerya’ya iade edecek.