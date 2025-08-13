onedio
Kaçak Yollarla Tayland’a Götürülmek İstenmişti: Zeytin İsmi Verilen Goril Nijerya’ya Geri Gönderilecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.08.2025 - 12:38

Geçtiğimiz yılın son günlerinde İstanbul Havaalanı’nda düzenlenen operasyonla, kaçak yollarla Nijerya’dan Bangkok’a götürülmek istenen yavru bir gorile Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından el koyulmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan ve “Zeytin” ismi verilen gorilin son görüntüleri oraya çıktı. Bakanlık, Zeytin’in sadece rehabilitasyon merkezinde bakılması şartıyla Nijerya’ya göndereceğini duyurdu.

İstanbul Havaalanı’nda Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından fark edilen ve koruma altına alınan yavru gorilin son görüntüleri ilgi çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından bakılan ve “Zeytin” ismi verilen goril yeniden Nijerya’ya gönderilecek.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonrasında “Zeytin”, sadece rehabilitasyon merkezinde bakılması şartı ile Nijerya’ya iade edecek.

Zeytin’in çekilen son görüntüleri 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
