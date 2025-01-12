Anket Sonuçlandı: Havalimanında Bulunan Yavru Gorilin İsmi Belli Oldu!

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Havalimanı'nda bir yavru goril ele geçirilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorilin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri bizlerle paylaştı. Sağlığı iyiye giden gorile ise bir de isim bulma çalışmaları başladı! İlk olarak Onedio okurlarına bu soruyu yönelttik, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı bir anket düzenledi.

Bakanlığın düzenlediği anket sona erdi, yavru gorilin ismi belli oldu!