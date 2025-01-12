Anket Sonuçlandı: Havalimanında Bulunan Yavru Gorilin İsmi Belli Oldu!
Anket Sonuçlandı: Havalimanında Bulunan Yavru Gorilin İsmi Belli Oldu!
Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Havalimanı'nda bir yavru goril ele geçirilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorilin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri bizlerle paylaştı. Sağlığı iyiye giden gorile ise bir de isim bulma çalışmaları başladı! İlk olarak Onedio okurlarına bu soruyu yönelttik, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı bir anket düzenledi.
Bakanlığın düzenlediği anket sona erdi, yavru gorilin ismi belli oldu!
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Nijerya'dan Bangkok'a kaçak yollarla götürülmek istenen yavru goril, İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilmişti.
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Yavru gorile Tarım ve Orman Bakanlığı sahip çıktı. Gün gün, yavru gorilin sağlık durumu vatandaşla paylaşıldı.
Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı da aynı soruyu vatandaşlara yöneltti. En çok gelen cevaplar arasında ise bir anket düzenlendi: Üzüm, kömür, misket ve zeytin!
Yavru gorilin ismi "zeytin" oldu! Zeytin, vatandaşların yüzde 30'unun oyunu aldı.
Peki Onedio okurları bu dört isim arasından hangisini seçmişti? Kömür!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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