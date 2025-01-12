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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 10:26

Şanssız bir gününüzde olduğunuzu düşünüyorsanız, sizi rahatlatmak için geldik. Birazdan göreceğiniz kişiler, şanssızlık konusunda çığır açmışlar! Eminiz onları gördüğünüzde halinize şükredecek ve belki de bir daha şanssız olduğunuzu düşünmeyeceksiniz.

Gelin, haftanın en bahtsız insanlarına bakalım.

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"Bir beton dökmüş ve etrafına da bariyerler koymuştum. Birisi bariyerleri kaldırma kararı almış."

"Bir beton dökmüş ve etrafına da bariyerler koymuştum. Birisi bariyerleri kaldırma kararı almış."

"Abime ondan korkmadığımı ve kapıma zarar veremeyeceğini söylemiştim."

"Abime ondan korkmadığımı ve kapıma zarar veremeyeceğini söylemiştim."

İşte bu indirimi kaçıran tamamen bahtsızdır!

İşte bu indirimi kaçıran tamamen bahtsızdır!

"Balık kroket ve patates kızartması sipariş etmiştim"

"Balık kroket ve patates kızartması sipariş etmiştim"

"O pizzayı yemeyi gerçekten istiyordum!"

"O pizzayı yemeyi gerçekten istiyordum!"
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"Aspirine alerjim olduğu ortaya çıktı"

"Aspirine alerjim olduğu ortaya çıktı"

"İş yerindeyim"

"İş yerindeyim"

"Yağmur yağıyor ve arabamın camı takılı kaldı"

"Yağmur yağıyor ve arabamın camı takılı kaldı"

"Anahtarım kilidin içinde kırıldı"

"Anahtarım kilidin içinde kırıldı"

"Kendime dondurma yapmıştım!"

"Kendime dondurma yapmıştım!"

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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