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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 16 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 16 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 11:39

Reddit'te gezinirken karşınıza her an ürkütücü bir fotoğraf çıkabilir! Bu kez kullanıcılar “İyi ki orada değilim” dedirten ve insanın tüylerini diken diken eden kareleri paylaşmış. Bazıları hayranlık uyandırırken, bazıları bakarken bile gerilimi hissettiriyor. Korkutucu atmosferiyle dikkat çeken bu fotoğraflar cesaretinizi sınamaya hazır. İşte Reddit’ten gelen ve sizi koltuğunuza mıhlayacak 16 çarpıcı görüntü!

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1. ''Bugün yürüyüşümde bu katliamı gördüm''

1. ''Bugün yürüyüşümde bu katliamı gördüm''

2. Savaş başlasın!

2. Savaş başlasın!

3. Avına dolanan bir anakonda

3. Avına dolanan bir anakonda

4. ''Genç bir kaplan sambar geyiğiyle birlikte''

4. ''Genç bir kaplan sambar geyiğiyle birlikte''

5. ''Bir kartal, baykuş kovalıyor"

5. ''Bir kartal, baykuş kovalıyor"
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6. ''Dişi aslan, sürünün geride bıraktığı bir bufalo buzağısının kafasına saldırıyor''

6. ''Dişi aslan, sürünün geride bıraktığı bir bufalo buzağısının kafasına saldırıyor''

7. ''Küçük balıkçıl kendine bir kurbağa yakaladı''

7. ''Küçük balıkçıl kendine bir kurbağa yakaladı''

8. ''Aslan bufaloyu boğuyor''

8. ''Aslan bufaloyu boğuyor''

9. ''Dişi aslan buzağıyı öldürüyor''

9. ''Dişi aslan buzağıyı öldürüyor''

10. ''Dişi aslan Cape Buffalo tarafından boynuzlandı''

10. ''Dişi aslan Cape Buffalo tarafından boynuzlandı''
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11. ''Leopar, çakalın bakışları altında bir ceylanı avlıyor''

11. ''Leopar, çakalın bakışları altında bir ceylanı avlıyor''

12. ''Şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük kar leoparlarından biri olan 54 kg/119 kilogram ağırlığındaki "The Dude", öldürdüğü 400 kg/882 kilogram ağırlığındaki deveyle birlikte.''

12. ''Şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük kar leoparlarından biri olan 54 kg/119 kilogram ağırlığındaki "The Dude", öldürdüğü 400 kg/882 kilogram ağırlığındaki deveyle birlikte.''

13. ''Gambatorta ("Çarpık bacak") İtalya'daki Calvana Dağı'ndan gelen ve bacağının kırık olmasına rağmen mucizevi bir şekilde uzun süre hayatta kalıp "iyileşen" vahşi bir attır.''

13. ''Gambatorta ("Çarpık bacak") İtalya'daki Calvana Dağı'ndan gelen ve bacağının kırık olmasına rağmen mucizevi bir şekilde uzun süre hayatta kalıp "iyileşen" vahşi bir attır.''

14. ''Geyik avıyla devasa altın kartal. Evet bu gerçek, yırtıcı kuşların büyük bir yemek istediklerinde yaptıkları bir şey. ''

14. ''Geyik avıyla devasa altın kartal. Evet bu gerçek, yırtıcı kuşların büyük bir yemek istediklerinde yaptıkları bir şey. ''

15. İşte buna ölüm bakışı denir 👀

15. İşte buna ölüm bakışı denir 👀
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16. Akbaba, bizonun kafasında

16. Akbaba, bizonun kafasında

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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