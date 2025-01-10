Filler Neden Kanser Olmaz? Meğer Onlardan Öğrenilecek Çok Şey Varmış!
Filler Neden Kanser Olmaz? Meğer Onlardan Öğrenilecek Çok Şey Varmış!
Fillerin kansere neredeyse hiç yakalanmadığını biliyor muydunuz? İnsanlardan 100 kat fazla hücreye sahip olmalarına rağmen kansere karşı inanılmaz bir koruma mekanizmaları var. Bu sırrın genetik yapılarında saklı olduğu ortaya çıktı. Peki bu dev hayvanları kanserden koruyan mucize nedir?
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Filler devasa vücutlarına rağmen kansere karşı üstün bir koruma mekanizması geliştirmiş durumda. İnsanlardaki hücre sayısının 100 katına sahip olan bu hayvanlar teoride kanser riskini artıracak her türlü biyolojik avantaja sahip gibi görünse de gerçekte bu risk onlar için neredeyse yok denecek kadar az.
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İnsanlarda kansere yakalanma oranı yüzde 25 civarındayken fillerde bu oran yalnızca yüzde 5. Bilim insanları bu durumu açıklayan çarpıcı bir genetik keşif yaptı.
Araştırmalara göre filler “TP53” adlı tümör baskılayıcı bir gene 40 kopya halinde sahipler. İnsanlarda ise bu genin yalnızca iki kopyası bulunuyor. TP53 geni hücrelerdeki genetik hasarları algılayarak hasarlı hücrelerin bölünmesini durduruyor ve bu hücreleri tamir ediyor.
Eğer hasar tamir edilemeyecek seviyedeyse, hücreyi “apoptozis” adı verilen bir mekanizmayla kendi kendini imha etmeye zorluyor. İnsanlarda bu genin mutasyona uğraması durumunda hücreler kontrolsüz şekilde çoğalıyor ve kanser oluşumuna yol açıyor.
Ancak filler sahip oldukları fazla sayıda TP53 geni sayesinde hasarlı hücrelerini hızla ortadan kaldırarak kansere meydan okuyor.
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Bilim insanları bu mekanizmayı anlamak için filler sağlıklı insanlar ve Li-Fraumeni Sendromu (TP53 geninde mutasyon olan insanlar) taşıyan bireylerden alınan kan örneklerini radyasyona maruz bırakarak hücrelerin ölüm oranlarını ölçtü. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı:
Fillerde radyasyona maruz kalan hücrelerin yüzde 14.6’sı programlı hücre ölümüyle yok olurken, sağlıklı insan hücrelerinde bu oran yüzde 7.2, genetik mutasyona sahip bireylerde ise yalnızca yüzde 2.7 olarak kaydedildi. Bu bulgu fillerinin kansere karşı sahip olduğu genetik zırhın ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları filler üzerinde yapılan bu çalışmaların insanlardaki kanser tedavileri için de yeni kapılar aralayabileceğini düşünüyor. TP53 geninin rolünü anlamak, gelecekte kanser tedavisinde daha etkili yöntemlerin geliştirilmesine ışık tutabilir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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