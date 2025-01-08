Örümcekler Nasıl Oluyor Da Yer Çekimine Rağmen Duvardan ve Tavandan Düşmüyor?

Birçok kişi örümcekleri sevmez. Özellikle evinizde bir örümcek gördüğünüzde panik yapmanız son derece olası. Ancak örümceklerin kendine has pek çok özelliği var. Yer çekimine rağmen duvardan ve tavandan düşmüyor olmaları da bunlar arasında. Peki ama bu nasıl mümkün olabiliyor? Ağ örmedikleri halde örümceklerin duvarda ve tavanda nasıl yürüyebildiğini hiç düşündünüz mü? Gelin, yer çekimine nasıl karşı koymayı başardıklarını birlikte öğrenelim!