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Örümcekler Nasıl Oluyor Da Yer Çekimine Rağmen Duvardan ve Tavandan Düşmüyor?

Örümcekler Nasıl Oluyor Da Yer Çekimine Rağmen Duvardan ve Tavandan Düşmüyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 00:24

Birçok kişi örümcekleri sevmez. Özellikle evinizde bir örümcek gördüğünüzde panik yapmanız son derece olası. Ancak örümceklerin kendine has pek çok özelliği var. Yer çekimine rağmen duvardan ve tavandan düşmüyor olmaları da bunlar arasında. Peki ama bu nasıl mümkün olabiliyor? Ağ örmedikleri halde örümceklerin duvarda ve tavanda nasıl yürüyebildiğini hiç düşündünüz mü? Gelin, yer çekimine nasıl karşı koymayı başardıklarını birlikte öğrenelim!

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Örümceklerin duvardan ve tavandan düşmemesinin hem biyolojik hem de fiziksel bir açıklaması bulunuyor. İlk olarak örümcekler, bunu yapış yapış ve bolca tüylü fizikleri sayesinde yapabiliyor. Dilerseniz bunu biraz detaylandıralım...

Örümceklerin duvardan ve tavandan düşmemesinin hem biyolojik hem de fiziksel bir açıklaması bulunuyor. İlk olarak örümcekler, bunu yapış yapış ve bolca tüylü fizikleri sayesinde yapabiliyor. Dilerseniz bunu biraz detaylandıralım...

Bildiğiniz gibi örümceklerin birden fazla bacağı var. Her bir bacakta ise çok sayıda kılsı yapı ve mikroskobik tüy bulunuyor. Bu tüyler, van der Waals kuvveti denen bir fizik prensibi sayesinde yüzeyle güçlü bir bağ oluşturabiliyor.

Bildiğiniz gibi örümceklerin birden fazla bacağı var. Her bir bacakta ise çok sayıda kılsı yapı ve mikroskobik tüy bulunuyor. Bu tüyler, van der Waals kuvveti denen bir fizik prensibi sayesinde yüzeyle güçlü bir bağ oluşturabiliyor.

Kaynak

Nitekim bu kuvvet, örümceğin bacağındaki tüylerin yüzey molekülleriyle temas etmesiyle devreye girerek onların yüzeye sıkıca yapışmasını sağlıyor. Örümcek de bu sayede duvarda ve tavanda rahatlıkla asılı kalabiliyor.

Nitekim bu kuvvet, örümceğin bacağındaki tüylerin yüzey molekülleriyle temas etmesiyle devreye girerek onların yüzeye sıkıca yapışmasını sağlıyor. Örümcek de bu sayede duvarda ve tavanda rahatlıkla asılı kalabiliyor.

Kısacası bacağındaki esnek kılsı yapılar sayesinde örümcek, bulunduğu yüzeyin yapısı fark etmeksizin temas alanını minik kıllarıyla çok daha fazla genişleterek tutunma kuvvetini ayarlayabiliyor.

Kısacası bacağındaki esnek kılsı yapılar sayesinde örümcek, bulunduğu yüzeyin yapısı fark etmeksizin temas alanını minik kıllarıyla çok daha fazla genişleterek tutunma kuvvetini ayarlayabiliyor.

Ayrıca duvarlarda bizim gözümüzle görmekte zorlandığımız küçük oyuklar da bulunuyor. Bu minik oyuklar da örümcekler ve karıncaların duvarda yürüyebilmesi için kolaylık sağlıyor.

Ayrıca duvarlarda bizim gözümüzle görmekte zorlandığımız küçük oyuklar da bulunuyor. Bu minik oyuklar da örümcekler ve karıncaların duvarda yürüyebilmesi için kolaylık sağlıyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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