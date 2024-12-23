onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Film veya Dizi İzleyerek Yabancı Dil Öğrenmeniz Mümkün mü?

Film veya Dizi İzleyerek Yabancı Dil Öğrenmeniz Mümkün mü?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 18:34

Film ve dizi izlemeyi neredeyse hepimiz çok seviyoruz. Birbirinden güzel yapımlar sayesinde harika vakit geçirebiliyoruz. Özellikle yabancı dil öğrenme sürecinde, öğrenmek istediğimiz dilde film ve diziler izleyerek keyifli bir aktiviteyi çok daha faydalı hale getirebiliyoruz. Peki, gerçekten film veya dizi izleyerek dil öğrenmek mümkün mü? Gelin, bu sorunun cevabını birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yabancı dilde dizi veya film izlemek en keyifli aktiviteler arasında başı çekiyor. Çünkü yabancı dil öğrenirken bu tip yapımlar bize çok destek oluyor.

Yabancı dilde dizi veya film izlemek en keyifli aktiviteler arasında başı çekiyor. Çünkü yabancı dil öğrenirken bu tip yapımlar bize çok destek oluyor.

Örneğin, yabancı dilde film ve dizi izlerken bilmediğiniz cümle kalıplarını öğrenebilirsiniz. Yeni kelimeler görüp ''Aaa böyle bir kelime mi varmış?'' diye aklınızın bir kenarına not edebilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz sahne ile birlikte o kelime hafızanızda daha kalıcı bir şekilde yer edebilir.

Örneğin, yabancı dilde film ve dizi izlerken bilmediğiniz cümle kalıplarını öğrenebilirsiniz. Yeni kelimeler görüp ''Aaa böyle bir kelime mi varmış?'' diye aklınızın bir kenarına not edebilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz sahne ile birlikte o kelime hafızanızda daha kalıcı bir şekilde yer edebilir.

Dahası da var. Alt yazılı izlediğiniz zaman ''Reading'' yani okuma becerinizi de geliştirmiş oluyorsunuz. Bu açıdan size oldukça fayda sağlıyor.

Dahası da var. Alt yazılı izlediğiniz zaman ''Reading'' yani okuma becerinizi de geliştirmiş oluyorsunuz. Bu açıdan size oldukça fayda sağlıyor.

Ayrıca ''Listening'' yani dinleme becerilerinize de direkt katkı sağlıyor. Birbirinden farklı aksana sahip karakterleri duyuyor ve doğal olarak onlarla birlikte dile daha çok aşina oluyorsunuz.

Ayrıca ''Listening'' yani dinleme becerilerinize de direkt katkı sağlıyor. Birbirinden farklı aksana sahip karakterleri duyuyor ve doğal olarak onlarla birlikte dile daha çok aşina oluyorsunuz.

Bir dili öğrenirken beraberinde kültürünü de öğrenmenizde fayda var. O zaman dili daha iyi özümseyebilirsiniz. İşte, bu noktada yabancı dizi ve filmlerin katkısı asla yadsınamaz! Çünkü o dilin konuşulduğu kültürden esintiler bulabiliyorsunuz yabancı yapımlarda.

Bir dili öğrenirken beraberinde kültürünü de öğrenmenizde fayda var. O zaman dili daha iyi özümseyebilirsiniz. İşte, bu noktada yabancı dizi ve filmlerin katkısı asla yadsınamaz! Çünkü o dilin konuşulduğu kültürden esintiler bulabiliyorsunuz yabancı yapımlarda.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şimdi, başlığımızın esas sorusuna dönecek olursak, ''Evet, yabancı dizi ve film izleyerek belli bir noktaya kadar dil öğrenilebilir.'' Ancak sadece dizi ve filmlerle dil öğrenmeniz pek mümkün değil. Neden mi?

Şimdi, başlığımızın esas sorusuna dönecek olursak, ''Evet, yabancı dizi ve film izleyerek belli bir noktaya kadar dil öğrenilebilir.'' Ancak sadece dizi ve filmlerle dil öğrenmeniz pek mümkün değil. Neden mi?

Çünkü bir dili öğrenmek için temel seviyede de olsa gramer öğrenmenizde fayda var. Sonuçta o dilin konuşulduğu ülkede yaşamıyorsunuz, bambaşka bir ülkede kendi imkanlarınızla öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu noktada grameri asla es geçmeyin.

Çünkü bir dili öğrenmek için temel seviyede de olsa gramer öğrenmenizde fayda var. Sonuçta o dilin konuşulduğu ülkede yaşamıyorsunuz, bambaşka bir ülkede kendi imkanlarınızla öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu noktada grameri asla es geçmeyin.

''Anlıyorum ama konuşamıyorum'' demek istemiyorsanız, yabancı dil öğrenirken konuşma becerilerinizi de geliştirecek aktivitelere yönelmelisiniz. Eğer sadece dizi veya filmlere bağlı kalırsanız, kendinizi bir noktaya kadar geliştirseniz de daima o dilde kendinizi eksik hissedersiniz.

''Anlıyorum ama konuşamıyorum'' demek istemiyorsanız, yabancı dil öğrenirken konuşma becerilerinizi de geliştirecek aktivitelere yönelmelisiniz. Eğer sadece dizi veya filmlere bağlı kalırsanız, kendinizi bir noktaya kadar geliştirseniz de daima o dilde kendinizi eksik hissedersiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın