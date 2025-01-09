Kedinizin İçten İçe Size Sevgisini ve Aşkını Gösteren 8 Büyük İşaret

Kediler, köpeklerden farklı olarak sevgilerini gizli bir dilde ifade eder. Bu yüzden çoğu zaman onların hislerini anlamak zor olabilir. Ama doğru işaretlere dikkat ettiğinizde her şey çok netleşir. Kedinizin sizi sevdiğini anlamak için bu özel işaretlere göz atmaya ne dersiniz?