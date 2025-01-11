Hayvanlar Dişlerini Fırçalamadan Nasıl Bembeyaz Dişlere Sahip Olabiliyor?

Sabah uyandığınızda hemen dişlerinizi fırçalar mısınız? Veya gece yatmadan önce diş fırçalamadan uyuyamayanlardan mısınız? Peki, hayvanlar bunu hiç yapmadan nasıl sağlıklı dişlere sahip olabiliyor? Bu durum sizin de aklınıza takılıyorsa, yalnız değilsiniz. Haydi gelin, bilim insanlarının bu ilginç soruya verdiği cevaplara bir bakalım!