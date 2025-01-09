Bilime Göre Birinin Psikopat Olup Olmadığını Gösteren Kilit İşaret

Görünüşte sıradan ve çekici biri aslında bir psikopat olabilir mi? Psikopatları tanımak çoğu zaman zordur. Fakat bilim insanları, bunu anlamaya yardımcı olabilecek yeni bir işaret keşfetti. Bu işaret, bir kişinin ilişki durumu olabilir. Gelin bakalım...