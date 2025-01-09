Bilime Göre Birinin Psikopat Olup Olmadığını Gösteren Kilit İşaret
Bilime Göre Birinin Psikopat Olup Olmadığını Gösteren Kilit İşaret
Görünüşte sıradan ve çekici biri aslında bir psikopat olabilir mi? Psikopatları tanımak çoğu zaman zordur. Fakat bilim insanları, bunu anlamaya yardımcı olabilecek yeni bir işaret keşfetti. Bu işaret, bir kişinin ilişki durumu olabilir. Gelin bakalım...
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Psikopatları tanımlamak için daha önce yapılan araştırmalarda, yüzeysel bir çekicilik, empati eksikliği, abartılı bir özgüven, dürtüsellik ve kronik bir dürüstlük eksikliği gibi davranışlar öne çıkıyordu.
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Bunun yanında, bir kişinin duruşu ve poz vermesi bile onların diğerlerinden üstün olduğunu düşündüğüne dair ipuçları sunabiliyor.
İtalya’daki Torino Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, psikopatların ilişki yürütmekte zorlandıkları ve bu yüzden daha çok bekar oldukları ortaya kondu.
Araştırmada, “Karanlık Üçlü” olarak adlandırılan psikopati, narsisizm ve makyavelizm özellikleri 1.101 kişi üzerinde değerlendirildi.
Sonuçlar, bekar olanların psikopati puanlarının daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre bu özelliklere sahip bireyler ilişki kurmada zorluk çekmeseler de ilişkilerini sürdüremiyorlar.
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Araştırmada ayrıca erkeklerin Karanlık Üçlü özelliklerini kadınlara oranla daha fazla taşıdığı ve bir kişinin aşka dair tutumlarının, ilişki başlatma veya sürdürme becerisi üzerinde büyük bir etkisi olduğu da vurgulandı.
Eğer bir kişinin sürekli kısa süreli ilişkiler yaşadığını ve ilişkilerinin çabucak sona erdiğini gözlemliyorsanız, belki de sorun onlar olabilir. Ancak elbette her bekar kişiyi aynı kefeye koymamakta fayda var!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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