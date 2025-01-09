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Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 11:15

Bazen bir fotoğraf karesi, gerçekliğin sınırlarını zorlayabilir. Öyle anlar yakalanır ki, 'Bu gerçekten olmuş olabilir mi?' diye düşünmeden edemeyiz. Gördüğümüz manzara, sanki bir simülasyon hatasının ortasında kalmışız gibi hissettirebilir. Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız bu tarz görüntüler, hayranlık ve şaşkınlığı bir arada yaşatıyor. İşte simülasyonda yaşadığımıza inandıracak o fotoğraflardan bazıları!

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin 👇🏻

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1. Fotoğrafı anlayabilen var mı?

1. Fotoğrafı anlayabilen var mı?

2. 40 yılda bir gerçekleşen noel baba toplantısı 😂

2. 40 yılda bir gerçekleşen noel baba toplantısı 😂

3. Arada ayna olup olmadığı hakkında şüpheye düştüm!

3. Arada ayna olup olmadığı hakkında şüpheye düştüm!

4. Kanat çırpmaktan yorulmuş bir kuş... Tanıdık geldi mi?

4. Kanat çırpmaktan yorulmuş bir kuş... Tanıdık geldi mi?

5. Yine birileri kendini klonlamış!

5. Yine birileri kendini klonlamış!
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6. Sevgililer mi yoksa tesadüf mü pek emin olamadım!

6. Sevgililer mi yoksa tesadüf mü pek emin olamadım!

7. Nasıl ya? 🤨

7. Nasıl ya? 🤨

8. Bu nasıl gölge? Minecraft'tan fırlamış gibi!

8. Bu nasıl gölge? Minecraft'tan fırlamış gibi!

9. Bu yolda telefona bakıp yürümek imkansız! 😂

9. Bu yolda telefona bakıp yürümek imkansız! 😂

10. Elmaya yakından bakarsanız pikselleri görebilirsiniz!

10. Elmaya yakından bakarsanız pikselleri görebilirsiniz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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