Elon Musk’ın Mülakatlarda Her Adaya Sorduğu O Tek Soru: Yalanı Anında Ortaya Çıkarıyor!
Elon Musk’ın Mülakatlarda Her Adaya Sorduğu O Tek Soru: Yalanı Anında Ortaya Çıkarıyor!
Bir iş görüşmesinde başarılı olmanın yolu, doğru cevapları vermekten geçer… Ama ya karşınızdaki kişi bir 'yalan dedektörü' kadar keskinse? Elon Musk, her iş görüşmesinde adayların güvenilirliğini sınamak için aynı soruyu soruyor ve bu basit ama derin soru, yalan söyleyenleri anında ele veriyor! Gelin o soru neymiş bakalım!
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Dünyanın en zeki girişimcilerinden biri olan Elon Musk, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı bir konuşmada, mülakatlarda kullandığı bu ilginç yöntemi açıkladı.
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Konuşma sırasında gelecekteki Mars görevleri için nasıl bir ekip seçeceğinden bahsederken, Musk’ın mülakatlarda herkesin karşısına çıkardığı o kritik sorudan da söz edildi.
Musk, her adayına aynı soruyu soruyor:
Peki bu soru neden bu kadar önemli? Musk’a göre, gerçekten zorlu bir problemi çözen bir kişi, detaylara hakimdir ve o problemi çözmek için izlediği adımları net bir şekilde hatırlar.
Ancak hikayeyi uyduran biri, birkaç adım ilerledikten sonra tıkanır ve ayrıntıları açıklayamaz. İşte bu noktada Musk’ın 'yalan dedektörü' devreye girer.
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Musk, bu soruyla adayın gerçekten problem çözme yeteneğine sahip olup olmadığını anlamaya çalışır. Çünkü detayları anlatabilen bir kişi, gerçekten o sorunun içinde bulunmuş ve çözüm sürecini deneyimlemiştir.
Musk, "Problemi gerçekten çözen kişi, nasıl çözdüğünü çok net hatırlar. Ufak detaylar bile aklındadır. Ancak başkasının hikayesini anlatan biri, bir noktada durur ve devam edemez." diyor
Peki ya sen bu soruyu cevaplayabilir misin?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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