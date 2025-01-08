Elon Musk’ın Mülakatlarda Her Adaya Sorduğu O Tek Soru: Yalanı Anında Ortaya Çıkarıyor!

Bir iş görüşmesinde başarılı olmanın yolu, doğru cevapları vermekten geçer… Ama ya karşınızdaki kişi bir 'yalan dedektörü' kadar keskinse? Elon Musk, her iş görüşmesinde adayların güvenilirliğini sınamak için aynı soruyu soruyor ve bu basit ama derin soru, yalan söyleyenleri anında ele veriyor! Gelin o soru neymiş bakalım!