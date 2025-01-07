Pilotun Şımarık Çocuğu Yüzünden 75 Kişinin Hayatına Mal Olan Uçak Kazası

Bir yolcu uçağının kontrolünün bir çocuğa bırakıldığını hayal edebiliyor musunuz? Üstelik bu 'oyun' 75 kişinin hayatına mal olacak bir trajediye dönüşüyor. 1994 yılında Aeroflot Flight 593’te tam da böyle bir olay yaşandı. Kazanın ardındaki detaylar ortaya çıktıkça dünya şoke oldu. Gelin kazanın detaylarına beraber bakalım.