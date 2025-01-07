Pilotun Şımarık Çocuğu Yüzünden 75 Kişinin Hayatına Mal Olan Uçak Kazası
Pilotun Şımarık Çocuğu Yüzünden 75 Kişinin Hayatına Mal Olan Uçak Kazası
Bir yolcu uçağının kontrolünün bir çocuğa bırakıldığını hayal edebiliyor musunuz? Üstelik bu 'oyun' 75 kişinin hayatına mal olacak bir trajediye dönüşüyor. 1994 yılında Aeroflot Flight 593’te tam da böyle bir olay yaşandı. Kazanın ardındaki detaylar ortaya çıktıkça dünya şoke oldu. Gelin kazanın detaylarına beraber bakalım.
1994 yılının 23 Mart günü, Aeroflot Flight 593, Moskova'dan Hong Kong'a doğru ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştiriyordu. Uçakta, kaptan pilot Yaroslav Kudrinsky'nin iki çocuğu da bulunuyordu.
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Yolculuğun ortalarında, en deneyimli pilot olan Kaptan Andrey Danilov dinlenmek için kokpiti terk etti. Kontrol, yardımcı pilot Igor Piskaryov ve Yaroslav Kudrinsky'deydi. Her şey sorunsuz ilerliyordu, ta ki Kudrinsky çocuklarına kokpiti gezdirme kararı alana kadar.
Önce 12 yaşındaki kızı Yana kaptan koltuğuna oturdu ve babasının manipüle ettiği otomatik pilot sayesinde uçağı kontrol ettiğini sandı. Ardından 16 yaşındaki oğlu Eldar sıraya geçti.
Ancak Eldar, heyecana kapılıp kontrol koluna sert bir baskı uyguladı ve otomatik pilotun devreden çıkmasına neden oldu.
Otomatik pilot devreden çıkınca, Eldar kısmen uçağın kontrolünü eline aldı. Kokpitte sessiz bir uyarı belirdi ancak bu kritik an, iki deneyimli pilotun gözünden kaçtı.
İlk olarak uçağı dalıştan çıkarıp düz bir şekilde tırmanmaya çalıştılar ancak bu kez de aşırı bir düzeltme yaparak uçağı neredeyse dik bir açıyla yükselttiler.
Uçak, aerodinamik taşıma gücünü kaybederek stall durumuna girdi ve kontrolsüz bir şekilde düşmeye başladı. Pilotlar, uçağın kanatlarını dengelemeyi başarmış olsalar da yer yüzeyi artık çok yakındı ve çarpışma kaçınılmaz hale geldi.
Kazanın ardından yapılan incelemelerde kara kutu kayıtları ele geçirildi. Kayıtlarda, Yaroslav Kudrinsky'nin oğluna panikle bağırdığı anlar açıkça duyulabiliyordu:
Bu anların ardından Kudrinsky, uçağın kontrolünü yeniden sağlamaya çalışsa da artık çok geçti. Bir jest, bir anlık dikkatsizlik ve gözden kaçan uyarı, 75 insanın hayatına mal oldu.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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