Uzmanlar Açıkladı: Sosyal Medyayı Bıraktığımızda Beynimizde Ne Gibi Değişiklikler Oluyor?

Telefonlarımız, hayatımızın her anında elimizden düşmeyen birer aksesuar haline geldi. Boş bir anımızda bile elimiz otomatik olarak ekranlara uzanıyor. Ancak sosyal medyaya ara vermek, sandığınızdan çok daha fazla fayda sağlayabilir! Sosyal medyadan bir süre uzak kalmak, özgüven artışı ve birçok olumlu etkiyle sonuçlanabiliyor. Gelin uzmanların görüşlerine bakalım...