Uzmanlar Açıkladı: Sosyal Medyayı Bıraktığımızda Beynimizde Ne Gibi Değişiklikler Oluyor?
Uzmanlar Açıkladı: Sosyal Medyayı Bıraktığımızda Beynimizde Ne Gibi Değişiklikler Oluyor?
Telefonlarımız, hayatımızın her anında elimizden düşmeyen birer aksesuar haline geldi. Boş bir anımızda bile elimiz otomatik olarak ekranlara uzanıyor. Ancak sosyal medyaya ara vermek, sandığınızdan çok daha fazla fayda sağlayabilir! Sosyal medyadan bir süre uzak kalmak, özgüven artışı ve birçok olumlu etkiyle sonuçlanabiliyor. Gelin uzmanların görüşlerine bakalım...
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Bağımlılık uzmanı ve Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence kitabının yazarı Dr. Ana Lembke'ye göre, sosyal medya kullanımında beynimizde dopamin adı verilen 'mutluluk hormonu' salgılanıyor.
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Instagram'da bir fotoğrafımıza gelen beğeni ya da Facebook'ta bir yorum, dopamin seviyemizi anlık olarak yükseltiyor. Ancak bu kısa süreli mutluluk hissi, zamanla daha fazla uyarana ihtiyaç duymamıza yol açıyor.
Uzun süre sosyal medyada vakit geçirmek, beynimizin ödül mekanizmasını bozarak sürekli daha fazla dopamin salgılamaya çalışmasına neden oluyor. Bu durum da saatlerce telefon ekranına kilitlenmemize yol açıyor.
Dr. Lembke'ye göre sosyal medyadan dört haftalık bir ara, beynin ödül yollarının yeniden yapılandırılmasını sağlıyor. Ancak birkaç gün bile bu sürecin başlamasına yardımcı olabilir.
Bir araştırmada, 10-19 yaş arası 65 kız çocuğu üç günlük bir sosyal medya detoksuna tabi tutuldu. Araştırmanın sonunda katılımcıların çoğu kendilerini daha özgüvenli hissettiklerini belirtti.
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Araştırmaya göre sosyal medyadan uzak kalmak, dopamin seviyelerini dengeleyerek kompulsif davranışların azalmasına ve daha sağlıklı bir ruh haline ulaşılmasına yardımcı oluyor.
National Library of Medicine'de yayımlanan The Social Media Detox kitabının ortak yazarı Sarah Woodruff, genç yetişkinler üzerinde yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaştı.
İki hafta boyunca sosyal medya kullanımı günde sadece 30 dakika ile sınırlandırılan katılımcılar, bu süre zarfında daha bilinçli ve kontrollü sosyal medya kullanımı geliştirdiklerini fark etti.
Peki ya siz daha önce sosyal medya detoksu denediniz mi? Deneyimlerinizi okumayı bekliyoruz!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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