Tam 11 Dakika Boyunca Ölü Kalan Sağlık Görevlisi Ölüm Anını Anlattı: "Sonsuz Bir Boşluktu"

Ölüm, insanlık tarihinin belki de en büyük bilinmezlerinden biri. Peki ya birisi ölüm anını yaşayıp geri dönerse? 2018’de bir marangozluk projesi sırasında elektik akımına kapılan paramedik Adam Tapp, 11 dakika boyunca kalbi durmuş bir şekilde hayatta kalma mücadelesi verdi. Peki, o anlarda neler hissetti? Geri döndüğünde dünyaya ve hayata bakışı nasıl değişti? Gelin söylemlerine beraber bakalım...