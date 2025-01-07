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Tam 11 Dakika Boyunca Ölü Kalan Sağlık Görevlisi Ölüm Anını Anlattı: "Sonsuz Bir Boşluktu"

Tam 11 Dakika Boyunca Ölü Kalan Sağlık Görevlisi Ölüm Anını Anlattı: "Sonsuz Bir Boşluktu"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 11:52

Ölüm, insanlık tarihinin belki de en büyük bilinmezlerinden biri. Peki ya birisi ölüm anını yaşayıp geri dönerse? 2018’de bir marangozluk projesi sırasında elektik akımına kapılan paramedik Adam Tapp, 11 dakika boyunca kalbi durmuş bir şekilde hayatta kalma mücadelesi verdi. Peki, o anlarda neler hissetti? Geri döndüğünde dünyaya ve hayata bakışı nasıl değişti? Gelin söylemlerine beraber bakalım...

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2018 yılında Adam Tapp, marangozluk projesiyle uğraşırken trajik bir kaza geçirdi. Elektrik akımına kapılan Tapp, kalbi durarak 11 dakika boyunca yaşam belirtisi göstermedi.

2018 yılında Adam Tapp, marangozluk projesiyle uğraşırken trajik bir kaza geçirdi. Elektrik akımına kapılan Tapp, kalbi durarak 11 dakika boyunca yaşam belirtisi göstermedi.

O anlarda doktorlar kalbini yeniden çalıştırmak için büyük bir çaba sarf etti. Ancak Tapp, tam da bu sırada bedenini ve dünyayı geride bıraktığını hissetti.

O anlarda doktorlar kalbini yeniden çalıştırmak için büyük bir çaba sarf etti. Ancak Tapp, tam da bu sırada bedenini ve dünyayı geride bıraktığını hissetti.

YouTube’daki Beyond the Veil kanalında deneyimini anlatan Adam Tapp, ölüm anını şu sözlerle tarif etti:

YouTube’daki Beyond the Veil kanalında deneyimini anlatan Adam Tapp, ölüm anını şu sözlerle tarif etti:

'Uzun süre düşüyormuş gibi hissettim ve sonra bir anda, sanki her zaman oradaymışım gibi bir yerde uyandım.'

"Bir nokta haline gelmiştim, sadece bir farkındalık noktasına dönüşmüştüm. Artık Adam değildim, ölü değildim, hiçbir şey değildim. Sadece tam anlamıyla huzurluydum."

"Bir nokta haline gelmiştim, sadece bir farkındalık noktasına dönüşmüştüm. Artık Adam değildim, ölü değildim, hiçbir şey değildim. Sadece tam anlamıyla huzurluydum."

Bir noktada defibrilatör sayesinde kalbi tekrar çalıştırılan Tapp, dünyaya geri döndü. Ancak uyandığında sekiz saat boyunca komada kaldı ve bu süreyi tamamen zamansız bir boşluk olarak hatırlıyor.

Bir noktada defibrilatör sayesinde kalbi tekrar çalıştırılan Tapp, dünyaya geri döndü. Ancak uyandığında sekiz saat boyunca komada kaldı ve bu süreyi tamamen zamansız bir boşluk olarak hatırlıyor.

'Uyandığımda her şeyin gerçek olmadığını hissettim. Ama zamanla bu dünyanın gerçekliğini yeniden kabul ettim.'

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Tapp, ölümden döndükten sonra hayatındaki bakış açısının tamamen değiştiğini belirtiyor. Artık anı daha fazla yaşayabildiğini ve her şeye bir anlam yüklemeye çalışmaktan vazgeçtiğini söylüyor.

Tapp, ölümden döndükten sonra hayatındaki bakış açısının tamamen değiştiğini belirtiyor. Artık anı daha fazla yaşayabildiğini ve her şeye bir anlam yüklemeye çalışmaktan vazgeçtiğini söylüyor.

'Ölüm muhtemelen başımıza gelebilecek en doğal şey. Bu sadece bir geçiş aşaması.'

Ölüm bir son mu, yoksa bir geçiş mi? Herkesin bakış açısı farklı olabilir, peki ya sizin cevabınız ne?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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