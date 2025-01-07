Tam 11 Dakika Boyunca Ölü Kalan Sağlık Görevlisi Ölüm Anını Anlattı: "Sonsuz Bir Boşluktu"
Tam 11 Dakika Boyunca Ölü Kalan Sağlık Görevlisi Ölüm Anını Anlattı: "Sonsuz Bir Boşluktu"
Ölüm, insanlık tarihinin belki de en büyük bilinmezlerinden biri. Peki ya birisi ölüm anını yaşayıp geri dönerse? 2018’de bir marangozluk projesi sırasında elektik akımına kapılan paramedik Adam Tapp, 11 dakika boyunca kalbi durmuş bir şekilde hayatta kalma mücadelesi verdi. Peki, o anlarda neler hissetti? Geri döndüğünde dünyaya ve hayata bakışı nasıl değişti? Gelin söylemlerine beraber bakalım...
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2018 yılında Adam Tapp, marangozluk projesiyle uğraşırken trajik bir kaza geçirdi. Elektrik akımına kapılan Tapp, kalbi durarak 11 dakika boyunca yaşam belirtisi göstermedi.
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O anlarda doktorlar kalbini yeniden çalıştırmak için büyük bir çaba sarf etti. Ancak Tapp, tam da bu sırada bedenini ve dünyayı geride bıraktığını hissetti.
YouTube’daki Beyond the Veil kanalında deneyimini anlatan Adam Tapp, ölüm anını şu sözlerle tarif etti:
"Bir nokta haline gelmiştim, sadece bir farkındalık noktasına dönüşmüştüm. Artık Adam değildim, ölü değildim, hiçbir şey değildim. Sadece tam anlamıyla huzurluydum."
Bir noktada defibrilatör sayesinde kalbi tekrar çalıştırılan Tapp, dünyaya geri döndü. Ancak uyandığında sekiz saat boyunca komada kaldı ve bu süreyi tamamen zamansız bir boşluk olarak hatırlıyor.
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Tapp, ölümden döndükten sonra hayatındaki bakış açısının tamamen değiştiğini belirtiyor. Artık anı daha fazla yaşayabildiğini ve her şeye bir anlam yüklemeye çalışmaktan vazgeçtiğini söylüyor.
Ölüm bir son mu, yoksa bir geçiş mi? Herkesin bakış açısı farklı olabilir, peki ya sizin cevabınız ne?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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