Bir Sabah Hesabında 89 Milyon Dolar Görünce Hayatının Şokunu Yaşayan Adam

Sabah uyandığınızda banka hesabınızda milyonlarca dolar görmek nasıl bir his olurdu? Daniel Levene, bir sabah tam da böyle bir sürprizle karşılaştı. Hesabına tam 89 milyon dolar aktarılmıştı. İlk başta bunun bir piyango olduğunu düşündü. Ancak çok geçmeden işlerin pek de öyle olmadığını anladı…