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Bir Sabah Hesabında 89 Milyon Dolar Görünce Hayatının Şokunu Yaşayan Adam

Bir Sabah Hesabında 89 Milyon Dolar Görünce Hayatının Şokunu Yaşayan Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 14:51

Sabah uyandığınızda banka hesabınızda milyonlarca dolar görmek nasıl bir his olurdu? Daniel Levene, bir sabah tam da böyle bir sürprizle karşılaştı. Hesabına tam 89 milyon dolar aktarılmıştı. İlk başta bunun bir piyango olduğunu düşündü. Ancak çok geçmeden işlerin pek de öyle olmadığını anladı…

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Manhattan’da yaşayan eski Goldman Sachs tahvil yatırımcısı ve şu an bir girişim sermayedarı olan Daniel Levene, 2023 yılının Nisan ayında oldukça sıradan bir sabaha uyandı.

Manhattan’da yaşayan eski Goldman Sachs tahvil yatırımcısı ve şu an bir girişim sermayedarı olan Daniel Levene, 2023 yılının Nisan ayında oldukça sıradan bir sabaha uyandı.

Bilgisayarını açtı, işlerini kontrol etmek için banka hesabına giriş yaptı ve ardından… Hayatının şokunu yaşadı.

Bilgisayarını açtı, işlerini kontrol etmek için banka hesabına giriş yaptı ve ardından… Hayatının şokunu yaşadı.

E-Trade Financial Corporation tarafından hesabına tam 89.900.912 dolar aktarılmıştı. Levene ilk tepkisini şöyle anlattı: “Kendime ‘Yoksa piyangoyu mu kazandım?’ diye sordum.”

E-Trade Financial Corporation tarafından hesabına tam 89.900.912 dolar aktarılmıştı. Levene ilk tepkisini şöyle anlattı: “Kendime ‘Yoksa piyangoyu mu kazandım?’ diye sordum.”

Elbette bu beklenmedik serveti fark eder etmez bir arkadaşını arayarak şu cümleyi kurdu: "Hadi Monaco’ya gidelim ve bir yat satın alalım!"

Elbette bu beklenmedik serveti fark eder etmez bir arkadaşını arayarak şu cümleyi kurdu: "Hadi Monaco’ya gidelim ve bir yat satın alalım!"

Ama çok geçmeden, bunun bir hata olabileceği ihtimali ağır basmaya başladı.

E-Trade Financial Corporation, Morgan Stanley’ye bağlı olan ve finansal varlıkların elektronik ticaretini sağlayan bir platform. Ancak böylesine büyük bir transferin nasıl gerçekleştiği belirsizliğini koruyordu.

E-Trade Financial Corporation, Morgan Stanley’ye bağlı olan ve finansal varlıkların elektronik ticaretini sağlayan bir platform. Ancak böylesine büyük bir transferin nasıl gerçekleştiği belirsizliğini koruyordu.
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Levene’in hesabındaki milyonlarca dolar sistem hatası mıydı yoksa başka bir sebepten mi oradaydı? Levene, şaşkınlığını atlatır atlatmaz müşteri hizmetlerine bir e-posta gönderdi.

Levene’in hesabındaki milyonlarca dolar sistem hatası mıydı yoksa başka bir sebepten mi oradaydı? Levene, şaşkınlığını atlatır atlatmaz müşteri hizmetlerine bir e-posta gönderdi.

Ancak beklediği anında cevap gelmedi.

E-Trade yetkilileri, durumun bir hata olduğunu kabul ederek özür diledi. Ancak böyle bir transferin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili net bir açıklama yapmadılar.

E-Trade yetkilileri, durumun bir hata olduğunu kabul ederek özür diledi. Ancak böyle bir transferin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili net bir açıklama yapmadılar.

Daniel Levene, kısa süreliğine de olsa milyoner olmanın hayalini kurdu. Ancak gerçekler ortaya çıktığında, paranın aslında hiçbir zaman kendisine ait olmadığı netleşti.

Levene belki Monaco’ya gidip yat alamadı ama bu hikaye, ona hayatı boyunca anlatacağı bir anı kazandırdı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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